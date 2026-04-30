Essity vendió alrededor de 14 billones de euros en 2025: Colombia se consolida como el séptimo país más importante en ventas

Essity anunció sus resultados financieros de 2025, año en el que alcanzó ventas netas por 138.000 millones de coronas suecas (alrededor de 14 billones de euros) y registró crecimiento en todas sus áreas de negocio.
El desempeño anterior estuvo impulsado por categorías como productos para incontinencia, cuidado femenino, soluciones médicas e higiene profesional.
A detalle, América Latina representa el 17 % de las ventas netas globales de Essity y se mantiene como una región prioritaria para acelerar la presencia de la compañía. La región cuenta con un mercado de higiene y salud estimado en 105.000 millones de coronas suecas, con un crecimiento anual esperado entre 2 % y 3 %, apalancado por el aumento en la penetración de categorías esenciales, el crecimiento del consumo per cápita y la mayor demanda de soluciones de cuidado en todas las etapas de la vida.
A nivel global, el portafolio de Essity se estructura en tres áreas de negocio: health and medical, que representa el 20 % de las ventas totales; consumer goods, con el 54 %; y professional hygiene, con el 26 %.
Para Essity, Colombia es el séptimo país más importante en ventas dentro de los cerca de 150 países en los que la compañía tiene presencia global. Además, opera como una plataforma industrial, logística y de talento desde donde atiende el mercado local y exporta soluciones de higiene y salud a más de 30 países.
“Nuestra apuesta por Colombia es una apuesta por el largo plazo. Aquí hemos construido una operación sólida que combina innovación, sostenibilidad y talento local para impactar positivamente la vida de millones de personas, no solo en el país sino en toda la región. Colombia es un pilar estratégico para Essity en América Latina”, afirmó Diego Loaiza, director de Essity para la Región Andina y Caribe.
Operación local de Essity
Cuenta con seis plantas productivas especializadas y una red de centros de distribución que soportan tanto el abastecimiento nacional como la proyección regional.
Uno de los hitos más recientes es el Centro de Distribución automatizado de Rionegro, Antioquia, inaugurado en 2025 con una inversión cercana a US$35 millones. Esta infraestructura atiende 1.470 puntos de entrega en Colombia, despacha cerca del 45 % de las ventas nacionales y soporta exportaciones a más de 30 países.
Por otra parte, la incorporación de tecnología de punta en esta operación ha permitido mejoras cercanas al 33 % en la eficiencia de los despachos, así como una mejora del 21 % en eficiencia energética por metro cuadrado y una reducción de hasta 55,8 % en las emisiones anuales de CO₂ frente a la operación anterior.
Finalmente, las metas financieras globales de Essity incluyen un crecimiento orgánico anual superior al 3 % y un margen Ebitda por encima del 15 %.