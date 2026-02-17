Esta es la moneda colombiana hecha 100 % de oro: Banco de la República definió su denominación y circulación

El Banco de la República emitió una moneda conmemorativa con motivo del cincuentenario de la entidad. La pieza, elaborada en oro, ha despertado interés entre coleccionistas y ciudadanos por sus características materiales y su valor simbólico dentro de la historia institucional del país.
De acuerdo con la entidad, la facultad para acuñar monedas de oro de curso legal se remonta a la Ley 22 de 1968, mediante la cual el Gobierno autorizó al banco central a producir este tipo de piezas destinadas a la libre circulación en Colombia. No obstante, el propósito principal de la nueva emisión no es su uso cotidiano en transacciones comerciales, sino su distribución con fines numismáticos.
El Banco explicó que la reglamentación sobre el monto de emisión, las condiciones de venta y los aspectos relacionados con el control de cambio y el comercio de oro serán definidos conforme a las disposiciones vigentes. Estas determinaciones se adoptarán en el marco de las competencias institucionales correspondientes, en concordancia con la normativa que regula la actividad monetaria en el país.
En el diseño de la moneda se incorporaron elementos representativos del patrimonio arqueológico colombiano. Una de sus caras presenta la figura de un recipiente quimbaya conocido como “poporo”, pieza emblemática de la orfebrería prehispánica. Este objeto hizo parte de la colección inicial con la que se creó el Museo del Oro en 1939, entonces denominado Museo del Oro Santafé.
El poporo pertenece a la cultura quimbaya, cuyo desarrollo se ubicó en el valle medio del río Cauca desde los primeros siglos de la era cristiana hasta aproximadamente el siglo IX. La elección de este símbolo busca resaltar la tradición metalúrgica precolombina y la relación histórica entre el oro y la identidad cultural del territorio colombiano.
¿Cuánto cuesta la moneda y cuál es su denominación?
El Banco de la República informó que el valor nominal de la moneda es de $1.500 y que la emisión contempló, en su momento, cerca de 50.000 unidades, de las cuales, ya solo quedan 17 piezas que se venden en la sede de la capital del país. Sin embargo, ese valor no corresponde al precio de adquisición para el público. El costo real se calculará con base en el precio internacional del gramo de oro al momento de la venta, dado que la pieza está fabricada completamente en este metal.
En cuanto a su circulación, esta pieza, que ya había sido lanzada y es histórica en el país, se encuentra disponible en cantidades limitadas. Por tanto, los interesados deberán acudir a la sede del Banco de la República en Bogotá para poder hacer su adquisición.
Por esta razón, su valor comercial será considerablemente mayor al nominal y podrá variar dependiendo de la cotización del oro. A ello se suma el interés de los coleccionistas, factor que puede incrementar el precio en el mercado numismático.
La entidad recordó además que la Ley 31 de 1992 autoriza la acuñación de monedas conmemorativas tanto en el territorio nacional como en el exterior. Este marco jurídico permite al banco central desarrollar emisiones especiales destinadas a resaltar acontecimientos institucionales o históricos.
La institución precisó que, aunque se trata de una moneda de curso legal, su objetivo principal es el coleccionismo y la preservación patrimonial. En ese sentido, la pieza se concibe como un objeto de interés cultural y numismático, más que como un medio de pago habitual.