Esta fue la moto más vendida en enero: Potente, ahorradora, SOAT gratis y a un precio muy accesible

El mercado de las motocicletas en Colombia continúa consolidándose como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del sector automotor. De acuerdo con el más reciente informe presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el registro de motocicletas nuevas en el país creció un 30,21 % durante el mes de enero de 2026, en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior.
Durante el primer mes del año, diversos modelos destacaron por su nivel de ventas en el territorio nacional. Sin embargo, uno de ellos logró mantenerse como el líder indiscutible del mercado colombiano, consolidándose nuevamente como la motocicleta más vendida del país. Se trata de la AKT NKD EIII, una referencia que ha sabido adaptarse a las necesidades del consumidor y que representa la evolución de uno de los modelos más emblemáticos de la marca AKT.
La AKT NKD EIII corresponde a la apuesta más reciente de la compañía por modernizar un diseño ampliamente reconocido entre los usuarios. Esta versión presenta una estética más actual y urbana, pensada especialmente para la movilidad diaria en entornos citadinos. Entre sus principales características se encuentran las luces LED, que incorporan mejoras orientadas a optimizar la visibilidad del conductor, tanto de día como de noche, contribuyendo a una conducción más segura.
En términos mecánicos, la motocicleta cuenta con un cilindraje de 124 centímetros cúbicos (cc), una configuración que se caracteriza por su bajo consumo de combustible. Este aspecto la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan reducir gastos operativos sin sacrificar funcionalidad. Gracias a esta eficiencia, la AKT NKD EIII se posiciona como una opción adecuada para desplazamientos cotidianos, recorridos laborales y actividades de mensajería o transporte personal.
Otro de los aspectos relevantes de este modelo es su sistema de frenos CBS (Combined Braking System), el cual permite una distribución equilibrada de la fuerza de frenado entre las ruedas. Este mecanismo contribuye a una mayor estabilidad al momento de detener el vehículo, especialmente en situaciones de frenado repentino, fortaleciendo los estándares de seguridad para el conductor.
¿Cuánto cuesta la AKT NKD, moto más vendida en Colombia?
En cuanto a su desempeño, la AKT NKD EIII ofrece una potencia máxima de 10,34 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto (Hp/rpm), mientras que su torque máximo alcanza los 9,3 Newton metro a 7.000 revoluciones por minuto (Nm/rpm). A esto se suma una capacidad de tanque de combustible de 2,6 galones, lo que permite una autonomía adecuada para recorridos urbanos sin necesidad de recargas constantes.
Uno de los puntos que más interés genera entre los consumidores es el precio de este modelo. Actualmente, la AKT NKD EIII tiene un valor comercial de $5.090.000 para unidades 0 kilómetros. Este precio la ubica dentro de un segmento accesible del mercado, especialmente para quienes buscan su primera motocicleta o desean una opción funcional sin realizar una inversión elevada. Además, la marca ofrece alternativas de financiación con métodos de pago flexibles, lo que facilita el acceso a un mayor número de compradores.
Desde el portal oficial de AKT también se resalta que, con la compra del vehículo, los clientes pueden acceder al beneficio del SOAT gratuito, un incentivo adicional que reduce los costos iniciales asociados a la adquisición de una motocicleta nueva. Asimismo, el modelo está disponible en una variedad de colores, pensados para ajustarse a diferentes preferencias y estilos de uso.