Esta opción permite recibir ingresos a quiénes no logren pensionarse en Colombia

En el marco de la reforma pensional, Colombia adoptó un nuevo enfoque de protección para la vejez, estructurado en cuatro componentes: Pilar Solidario, Pilar Semicontributivo, Pilar Contributivo (con sus subcomponentes) y Pilar de Ahorro Voluntario.
En este caso, el Pilar Solidario, administrado por Prosperidad Social, representa una respuesta directa del Estado para garantizar un ingreso básico a quienes, por diversas razones, no lograron construir un historial contributivo ni acceder a una pensión formal.
Este programa entrega una renta básica mensual equivalente a la línea de pobreza extrema, con montos aproximados a $223.800 para 2025. La iniciativa busca incluir como beneficiarios a personas mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, especialmente aquellas que nunca pudieron pensionarse.
¿Quiénes pueden acceder al Pilar Solidario?
La ley establece requisitos claros para ser elegible:
- Ser ciudadano colombiano y haber residido en el país durante al menos 10 años inmediatamente anteriores a la solicitud
- No estar recibiendo ninguna pensión, y no estar inscrito en el programa Colombia Mayor
Cumplir con edades mínimas según género y/o condición de discapacidad:
- Mujeres de 60 años o más
- Hombres de 65 años o más
En caso de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %:
- Mujeres desde 50 años
- Hombres desde 55 años
Clasificación socioeconómica dentro de los grupos de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, según el Sisbén u otra focalización oficial.
Pertenecer a poblaciones priorizadas, como:
- Pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros registrados en el censo del Ministerio del Interior
- Campesinos incluidos en el nuevo Registro Administrativo de Campesinado
- Personas cuidadoras sin ingresos propios dedicadas al cuidado de personas con discapacidad, que no acceden a otros pilares
Es importante mencionar que el proceso de afiliación se realiza de forma oficial, sin intermediarios ni pagos de por medio; Prosperidad Social evalúa datos y realiza la vinculación. Los beneficiarios pueden consultar su estatus a través de los canales dispuestos por la entidad.