Falta el pago de este número de mesadas de pensión durante 2025 en Colombia

Las mesadas de pensión en Colombia se pagan mensualmente, de acuerdo con la normativa local. En lo corrido del año ya se ha entregado la mitad de las mesadas a los jubilados.
Datos de la Superintendencia Financiera muestran que a mayo se registró un total de 2.169.104 pensionados, de los cuales 1.796.700 pertenecen al fondo público y 372.404 a fondo privados.
Esto representa un aumento anual, agrega el informe, de 138.326 jubilados que reciben mesadas de pensión en Colombia.
Agrega el informe que “al desagregar el total se observa que el 70,4 % (1.528.057) fueron pensionados por vejez, el 22,6 % (489.728) por sobrevivencia y el 7,0 % restante (151.319) por invalidez. De acuerdo con la distribución por género, 53,8 % son mujeres y 46,2 % hombres”.
Las mesadas de pensión en Colombia que hacen falta por pagar
De acuerdo con datos de Colpensiones y los fondos privados, el número de mesadas de pensión en Colombia que hacen falta por entregar este año son seis:
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
- La mesada número 13, que corresponde a la prima que reciben los jubilados a manera de prima navideña
Recuerda la normativa local que, sin embargo, hay algunos jubilados que reciben más mesadas de pensión, dependiendo de su régimen de retiro laboral.
Entre estos se incluye a personal de las fuerzas públicas, policías, maestros, algunos pensionados por invalidez.
Adicionalmente, la mesada 14 ya no se otorga a los pensionados que se jubilaron después del 25 de julio de 2005. Sin embargo, quienes se pensionaron antes de esa fecha y reciben una mesada inferior a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, también recibirían la mesada 14.