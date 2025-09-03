Esta plataforma permite enviar y recibir dólares digitales desde y hacia cuentas en EE. UU: así funciona

Wenia, la compañía de criptoactivos de Grupo Cibest, anunció el lanzamiento de la Cuenta global, que permite a sus usuarios enviar y recibir dólares digitales (USDC) desde y hacia cuentas bancarias en Estados Unidos, a través de Wenia App, integrando el potencial del mundo cripto y facilitando el acceso de los usuarios a una economía cada vez más conectada.
Con esta funcionalidad, las personas podrán acceder a un número de cuenta virtual en Estados Unidos a través de un aliado de Wenia, para que les envíen dólares (USD) usando su cuenta virtual y reciban dólares digitales (USDC) dentro de su portafolio en Wenia.
Además, los usuarios podrán enviar sus dólares digitales (USDC) disponibles en Wenia App, para transferirlos a cuentas bancarias en Estados Unidos que son recibidos en dólares por sus beneficiarios. Esta opción es útil para quienes requieren enviar fondos a cuentas en Estados Unidos, por ejemplo, quienes realicen transferencias a familiares que estudian o viven en el exterior y tienen una cuenta bancaria usando sus USDC desde Wenia App.
El servicio tendrá una comisión fija de 1,99 USDC para recibir transferencias y de 2,99 USDC para enviarlas, las cuales toman un tiempo estimado de 3 días hábiles en completarse.
Asimismo, los dólares digitales recibidos podrán bloquearse dentro de la app para obtener recompensas o convertirse a COPW, para ser vendidos por pesos colombianos a través de Bancolombia o Nequi.
“Nos emociona llevar a otro nivel nuestras soluciones en la plataforma. Sabemos que recibir transferencias desde Estados Unidos o enviar fondos hacia ese país con dólares digitales USDC, beneficiará a trabajadores remotos, emprendedores y demás clientes que pedían esta opción para sus activos digitales. Seguiremos habilitando herramientas para que las personas gestionen sus activos digitales de forma fácil, confiable y segura, desde el celular”, señala Pablo Arboleda, CEO de Wenia.
Además, Wenia permite conectar sus dólares digitales con otros servicios dentro de la app: el programa de recompensas, que entrega hasta un 6 % efectivo anual por tener los USDC bloqueados, el uso de Wenia Card para pagos en el día a día y en el exterior o la conversión a otros criptoactivos disponibles.
¿Cómo funciona?
Para recibir transferencias desde cuentas en Estados Unidos:
- Iniciar sesión en Wenia App
- Ir a la opción “Recibir”
- Seleccionar “De cuentas en Estados Unidos
- Leer y aceptar los términos y condiciones
- Compartir los datos del número de cuenta virtual.
Las transferencias para enviar o recibir USDC entre cuentas en Estados Unidos y la Wenia App pueden realizarse de manera segura y estandarizada desde bancos en ese país, a través de ACH o Wire transfer, de forma similar a como opera el sistema PSE otransferencias ACH en Colombia.
Para enviar USDC a cuentas bancarias en Estados Unidos:
- Iniciar sesión desde Wenia App
- Ir a la opción “Enviar”
- Seleccionar “A cuenta en Estados Unidos”
- Inscribir la cuenta del destinatario
- Ingresar el monto y confirmar la operación
Finalmente, es importante mencionar que el USDC es un activo digital, no es una divisa; su emisión no está respaldada por ningún gobierno, no están protegidos por ningún seguro de depósito.