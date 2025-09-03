Noticias empresariales

Esta plataforma permite enviar y recibir dólares digitales desde y hacia cuentas en EE. UU: así funciona

Wenia permite conectar sus dólares digitales con otros servicios dentro de la app.

dólares digitales
Dólares digitales Foto: tomada de Freepik

Wenia, la compañía de criptoactivos de Grupo Cibest, anunció el lanzamiento de la Cuenta global, que permite a sus usuarios enviar y recibir dólares digitales (USDC) desde y hacia cuentas bancarias en Estados Unidos, a través de Wenia App, integrando el potencial del mundo cripto y facilitando el acceso de los usuarios a una economía cada vez más conectada.

Con esta funcionalidad, las personas podrán acceder a un número de cuenta virtual en Estados Unidos a través de un aliado de Wenia, para que les envíen dólares (USD) usando su cuenta virtual y reciban dólares digitales (USDC) dentro de su portafolio en Wenia.

Además, los usuarios podrán enviar sus dólares digitales (USDC) disponibles en Wenia App, para transferirlos a cuentas bancarias en Estados Unidos que son recibidos en dólares por sus beneficiarios.  Esta opción es útil para quienes requieren enviar fondos a cuentas en Estados Unidos, por ejemplo, quienes realicen transferencias a familiares que estudian o viven en el exterior y tienen una cuenta bancaria usando sus USDC desde Wenia App.  

El servicio tendrá una comisión fija de 1,99 USDC para recibir transferencias y de 2,99 USDC para enviarlas, las cuales toman un tiempo estimado de 3 días hábiles en completarse.

Asimismo, los dólares digitales recibidos podrán bloquearse dentro de la app para obtener recompensas o convertirse a COPW, para ser vendidos por pesos colombianos a través de Bancolombia o Nequi.

“Nos emociona llevar a otro nivel nuestras soluciones en la plataforma. Sabemos que recibir transferencias desde Estados Unidos o enviar fondos hacia ese país con dólares digitales USDC, beneficiará a trabajadores remotos, emprendedores y demás clientes que pedían esta opción para sus activos digitales. Seguiremos habilitando herramientas para que las personas gestionen sus activos digitales de forma fácil, confiable y segura, desde el celular”, señala Pablo Arboleda, CEO de Wenia.

Wenia
Pablo Arboleda, CEO de Wenia. Imagen: Cortesía Bancolombia.

Además, Wenia permite conectar sus dólares digitales con otros servicios dentro de la app: el programa de recompensas, que entrega hasta un 6 % efectivo anual por tener los USDC bloqueados, el uso de Wenia Card para pagos en el día a día y en el exterior o la conversión a otros criptoactivos disponibles.

¿Cómo funciona?

Para recibir transferencias desde cuentas en Estados Unidos:

  • Iniciar sesión en Wenia App
  • Ir a la opción “Recibir”
  • Seleccionar “De cuentas en Estados Unidos
  • Leer y aceptar los términos y condiciones
  • Compartir los datos del número de cuenta virtual.

Las transferencias para enviar o recibir USDC entre cuentas en Estados Unidos y la Wenia App pueden realizarse de manera segura y estandarizada desde bancos en ese país, a través de ACH o Wire transfer, de forma similar a como opera el sistema PSE otransferencias ACH en Colombia.

Para enviar USDC a cuentas bancarias en Estados Unidos:

  • Iniciar sesión desde Wenia App
  • Ir a la opción “Enviar”
  • Seleccionar “A cuenta en Estados Unidos”                                       
  • Inscribir la cuenta del destinatario
  • Ingresar el monto y confirmar la operación

Finalmente, es importante mencionar que el USDC es un activo digital, no es una divisa; su emisión no está respaldada por ningún gobierno, no están protegidos por ningún seguro de depósito.

Tags: criptomonedas, Dólar
