Este es el millonario negocio que quiere impulsar el nuevo hombre más rico del mundo

Nuevas movidas podrían haber próximamente en el mundo del entretenimiento, pues recientemente medios internacionales dieron a conocer que Paramount Skydance, el estudio de Hollywood adquirido en agosto por el cineasta independiente David Ellison, está preparando una oferta por Warner Bros. Discovery.
Sin embargo, se conoció que aún no ha habido conversaciones de por medio, pero Paramount está trabajando en una oferta con un banco de inversión. Según informó The Wall Street Journal, la propuesta se hará en su mayor parte en efectivo.
De acuerdo con el medio mencionado, la oferta de Paramount cuenta con el respaldo de la familia Ellison. El padre de David Ellison es Larry Ellison, cofundador de Oracle, quien recientemente se posicionó como el más rico del mundo con una fortuna de US$393.000 millones.
Aunque es confirmado que Paramount está trabajando en una propuesta, por ahora, ninguna de las compañías ha dado más detalles, ni se ha pronunciado al respecto.
Cabe mencionar que Warner Bros. Discovery anunció en junio de este año que entre sus planes está dividirse en dos negocios; por un lado, televisión por cable, y por otro, streaming y los estudios.
Esto porque el director ejecutivo de Warner Bros., David Zaslav, cree que puede obtener una cuantiosa prima por sus negocios de streaming y estudios una vez que se separan de las redes de cable, las cuales están cargadas de deuda, según personas familiarizadas con el asunto.
Debido a esto, para cerrar el trato, Ellison tendrá que convencerlo de que no está dejando dinero sobre la mesa al vender antes de que eso suceda.
Además de los estudios de cine y televisión, Paramount posee una serie de propiedades de cable y radiodifusión, entre las que se incluyen CBS y MTV, y el servicio de streaming Paramount+.
Por su parte, Warner Bros., también productora de cine y televisión, opera canales de televisión como CNN y HBO, y el negocio de streaming HBO Max.
Las acciones de Warner Bros. Subieron 29 % hasta alcanzar los US$16,15 al cierre de la bolsa de Nueva York, lo que le da a la empresa un valor de mercado de US$40.000 millones. Si se incluye la deuda neta, la empresa tiene un valor empresarial de unos US$71.000 millones. Los ingresos de los últimos 12 meses ascendieron a US$38.400 millones.
Paramount subió 16 %, hasta los US$17,46, lo que le da a la empresa un valor de mercado de más de US$19.000 millones. Tiene una deuda neta estimada en US$11.600 millones, según datos de Bloomberg, mientras que las ventas durante el último año ascendieron a US$28.800 millones.
Así las cosas, una fusión reduciría el número de estudios de medios tradicionales de cinco a cuatro y supondría la mayor consolidación en Hollywood desde que Walt Disney Co. compró las operaciones de entretenimiento de Fox por US$71.000 millones en 2019.