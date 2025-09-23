Este es el nuevo supermercado que aterrizó en Colombia: Productos novedosos han impactado en su expansión

En los últimos años, el comercio minorista en Colombia ha experimentado una transformación significativa, marcada por el crecimiento sostenido de nuevas dinámicas de consumo y por la llegada de modelos de negocio que han cambiado la forma en que los ciudadanos adquieren productos.
Entre estos cambios, los supermercados de bajo costo han desempeñado un papel central, ganando popularidad por su capacidad de ofrecer precios accesibles y variedad en la oferta. Este fenómeno, sin embargo, ha generado un impacto directo en negocios tradicionales que durante décadas lideraron el mercado, gracias a la fidelidad de sus clientes y a la calidad reconocida de sus productos.
En este escenario, Mercatus9 ha emergido como un competidor de peso. Se trata de un supermercado de origen asiático que inició operaciones recientemente en el país y que, en pocos meses, ha logrado captar un segmento de consumidores interesados en nuevas experiencias gastronómicas y en productos importados que no se encuentran con facilidad en otras cadenas. Su propuesta se enfoca en la importación de alimentos, artículos para el hogar y productos de belleza provenientes de distintos países de Asia, lo que lo convierte en un referente dentro de este nicho de mercado.
Uno de los factores que ha impulsado su crecimiento es el servicio de envíos a diferentes regiones del país, lo que le permite llegar a consumidores más allá de sus puntos físicos. Entre los productos más demandados se destacan los alimentos deshidratados, como los hongos enoki y shiitake, así como una amplia gama de salsas orientales ideales para carnes, arroces y pastas. También ofrece variedades de fideos poco comunes en el comercio local y snacks con sabores poco habituales en la gastronomía colombiana. Para quienes desean probar sin adquirir grandes cantidades, la tienda cuenta con una sección de productos en presentaciones pequeñas, lo que facilita la exploración de sabores nuevos.
¿Dónde quedarán los nuevos puntos de venta de Mercatus9 en Colombia?
La expansión de Mercatus9 en el mercado colombiano se ha materializado en la apertura de diferentes puntos de venta. Además de su sede principal en Bogotá, la compañía inauguró un espacio dentro del centro comercial Gran Plaza Soacha, en la isla L1-24, y otro establecimiento en la Calle 93A #11-67, en la capital. Asimismo, anunció la próxima apertura de una nueva sede en el centro comercial Diverplaza, lo que fortalecerá su presencia en Cundinamarca y consolidará su estrategia de crecimiento en el país.
Recomendado: Llegó nuevo supermercado a Colombia: Productos innovadores y precios bajos
La propuesta de la compañía combina elementos de las tiendas de barrio con características de los supermercados modernos. En sus estanterías se pueden encontrar desde fideos de batata y salsas tradicionales como el gochujang, hasta galletas de sésamo, utensilios de cocina con diseño oriental y productos de cuidado personal. Esta diversidad ha permitido atraer tanto a clientes interesados en la gastronomía asiática como a quienes buscan artículos diferentes para el hogar.
Además de sus tiendas físicas, Mercatus9 ha fortalecido su estrategia omnicanal. La marca cuenta con una tienda en línea que facilita el acceso a sus productos en distintas ciudades del país, y también está presente en plataformas de entrega a domicilio. Este enfoque le ha permitido ampliar su cobertura sin depender únicamente del tráfico peatonal en sus puntos de venta, asegurando un mayor alcance y adaptándose a las nuevas formas de consumo digital que predominan en Colombia.