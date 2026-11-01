Salario mínimo en Colombia Finanzas personales

Esto no puede faltar en la discusión del salario mínimo del 2027, según el presidente del banco más importante del país

Una parte de los trabajadores cree que el salario mínimo en Colombia debería subir casi $670.000.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, dio a conocer lo que debería ser el aumento del salario mínimo en Colombia para el año entrante. Explicó los factores clave a tener en cuenta.

Según el presidente del banco más grande del país, el incremento en el pago a los trabajadores debe seguir muy de cerca la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.

Aumento del salario mínimo de 38,5 % para 2027:
Aumento del salario mínimo de 38,5 % para 2027. Imagen de referencia generada con IA

Señaló que el aumento del salario mínimo en Colombia no debería ser mayor al 9 %, lo cual equivale a casi $162.000 de incremento sobre el pago mensual.

“Colombia desarrolló un mecanismo que ya tiene años y es un tema de compensar a los trabajadores por la pérdida del poder adquisitivo; es decir, hacer crecer el salario mínimo según la inflación, evaluar la productividad y sumarle unos puntos”, dijo Mora.

Lo que piden para el salario mínimo en Colombia

Aseguró en ese sentido: “Yo creo que debemos acogernos a ese mecanismo de inflación más productividad, y tal vez unos pequeños puntos”.

Explicó el presidente de Bancolombia que este es el mecanismo que debería primar en las conversaciones para aumentar el salario mínimo en Colombia, compensando la pérdida de poder adquisitivo (la inflación) más dicha productividad.

Juan Carlos Mora explica futuro de Grupo Cibest
Juan Carlos Mora considera que el salario mínimo en Colombia debería aumentar entre un 8 % y un 9 % para 2027. Foto: Valora Analitik.

Recomendado: Con esta propuesta, salario mínimo en Colombia podría quedar muy cerca de los $2.500.000

Hay que tener en cuenta que, de momento, una parte de los trabajadores asegura que el incremento salarial para el año entrante no debería ser inferior a un ajuste del orden del 38 %.

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