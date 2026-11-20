El precio de los alimentos en Colombia sigue explicando buena parte de una inflación más alta de lo previsto; los efectos climáticos pegan en los bolsillos de los hogares por productos de la canasta básica.
Un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana muestra cómo sube la inflación del país, al tiempo que se aceleran los precios en noviembre.
De acuerdo con el análisis, la inflación por el precio de los alimentos en Colombia no va a ceder; de hecho, se espera que el incremento se extienda hasta bien entrado el próximo año.
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Dado este panorama, los analistas del mercado aseguran que las expectativas de inflación se mantendrán bastante lejos del 3 %, meta que mantiene el Banco de la República.
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El informe proyecta una inflación mensual de 0,30 % en noviembre, lo que situaría la inflación anual en 6,56 %. Según el documento, el resultado mensual estaría impulsado por los precios de los regulados y servicios, y parcialmente compensado por la moderación de la inflación de bienes y la caída en los precios de los alimentos.
“Proyectamos una variación mensual de -0,15 % (nov-26 = -0,72 %). Este resultado estaría impulsado por una caída de 1,35 % en los precios de los alimentos perecederos, particularmente frutas frescas, hortalizas y legumbres, y tomate”.
Esto se vería parcialmente compensado, según el informe, por un aumento de 0,18 % en los precios de los alimentos procesados. No obstante, la inflación anual por el precio de los alimentos en Colombia se aceleraría a 7,93 %, desde 7,31 %.
Finalmente, la inflación sin alimentos se aceleraría de 6,07 % a 6,23 %, mientras que la inflación sin alimentos ni regulados caería de 5,91 % a 5,86 %.
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“Esta moderación refuerza la lectura de que las presiones inflacionarias se concentran cada vez más en factores de oferta, particularmente por los efectos del fenómeno de El Niño sobre los precios de la energía eléctrica y el gas”, concluye el documento.