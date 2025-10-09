Estos son los cierres viales por implosión de puentes en la Av Las Américas: ¿cuáles son las rutas alternas?

De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, este domingo 12 de octubre de 2025, se realizará la implosión controlada de los puentes vehiculares de la avenida de Las Américas con calle 13, intersección que es también compartida con la calle Sexta y la carrera 50 en la localidad de Puente Aranda en Bogotá.
Para este proceso, se definió un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) con cierres previos en la avenida Las Américas, calle 13, carrera 50 y calle Sexta.
Para facilitar las obras de construcción de la intersección a desnivel de Puente Aranda y demás obras complementarias, correspondiente a las obras de adecuación al Sistema TransMilenio de la troncal calle 13, en el Lote 1 del proyecto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres a partir de las 11:30 p. m. del sábado 11 de octubre hasta las 4:00 a. m. hasta el martes 14 de octubre de 2025.
Cierres y desvíos en la avenida Las Américas
A continuación, los cierres viales para llevar a cabo la implosión de los puentes vehiculares ubicados en la intersección y puentes de la avenida Las Américas, calle 13, carrera 50 y calle Sexta:
- Cierre total de la calzada sur, sentido occidente – oriente de la avenida de Las Américas por carrera 56.
- Cierre total de la calzada rápida sur, sentido occidente – oriente de la avenida calle 13 por carrera 65.
- Cierre total de la calzada lenta sur, sentido occidente – oriente de la avenida calle 13 por carrera 56.
- Cierre total de la calzada lenta norte, sentido oriente – occidente de la avenida de Las Américas por carrera 36.
- Cierre total de la calzada lenta norte, sentido oriente – occidente de la avenida de Las Américas por Transversal 39.
- Cierre total de la calzada rápida norte, sentido oriente – occidente de la avenida de Las Américas por avenida carrera 40.
- Cierre total de la calzada norte, sentido oriente – occidente de la avenida calle 13 con carrera 43.
- Cierre total de la calzada norte, sentido oriente – occidente de la avenida calle 6 con carrera 47.
- Cierre total de la calzada oriental, sentido sur – norte de la avenida carrera 50 con Transversal 49.
- Cierre total de la calzada occidental, sentido norte – sur de la avenida carrera 50 con avenida calle 22.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
Con lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente el Plan de Manejo de Tránsito (PMT):
Tránsito de vehículos particulares y de transporte público avenida calle 13
- Las personas que circulen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 13, deberán tomar la carrera 65 al norte – calle 17 al oriente – carrera 50 al norte – calle 21 al oriente – carrera 44 al sur, por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 1 color rojo).
- Quienes se desplacen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 13, deberán tomar la carrera 65 al norte – calle 17 al oriente – carrera 50 al norte – calle 21 al oriente – carrera 40 al sur, por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 1 color fucsia).
- Las personas que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 13, deberán tomar la carrera 43 al norte – calle 21 al occidente – avenida carrera 50 al norte – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida calle 13 al occidente, por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 1 color azul).
Avenida de Las Américas
- Quienes se desplacen en sentido occidente – oriente por la avenida de Las Américas, deberán tomar la carrera 56 al sur – calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – carrera 43 al norte, por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 2 color morado).
- Las personas que circulen en sentido oriente – occidente por la calzada lenta de la avenida de Las Américas, deberán tomar la carrera 36 al norte – avenida de La Esperanza (avenida calle 24) al occidente – avenida carrera 68 al sur, por donde se empalma a su recorrido habitual.
- Los usuarios que circulan en sentido oriente – occidente por la calzada lenta de la avenida de Las Américas y deseen tomar la avenida calle 13, deberán tomar la carrera 36 al norte – avenida de La Esperanza (avenida calle 24) al occidente – carrera 68D al sur, por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 2 color azul).
- Quienes se desplacen en sentido oriente – occidente por la calzada rápida de la avenida de Las Américas, deberán tomar la carrera 40 al norte – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida calle 13 o avenida de Las Américas al occidente por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 2 color rojo).
Avenida carrera 50 y avenida calle Sexta
- Los ciudadanos que se muevan en sentido sur – norte por la avenida carrera 50, podrán tomar la calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – carrera 43 al norte por donde se podrán empalmar con la avenida calle 6, avenida calle 13 y/o avenida de Las Américas al oriente (ver mapa 3 color azul).
- Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida carrera 50, deberán tomar la Transversal 49 al norte – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte por donde se podrán empalmar con la avenida calle 6, avenida calle 13 y/o avenida de Las Américas al oriente (ver mapa 3 color morado).
- Los ciudadanos que se muevan en sentido norte – sur por la avenida carrera 50, deberán tomar la avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida calle 13 al occidente por donde se empalma a su recorrido habitual (ver mapa 3 color azul claro).
- Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 6 y deseen tomar la avenida calle 13 al oriente, deberán tomar la carrera 47 al norte – avenida calle 13 al oriente para continuar con su recorrido habitual (ver mapa 3 color rojo).