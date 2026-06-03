Estos son los cuatro yacimientos que más le aportaron gas a Colombia en abril

Para abril de 2026, los yacimientos que mostraron los mejores desempeños en tierra firme fueron Gibraltar, con un suministro mensual equivalente a 105 % de su potencial de producción; seguido por el Piedemonte Llanero (94 %); Istanbul (74 %); y otros campos del interior (52 %).
En cuanto a los yacimientos costa afuera, particularmente en el mar Caribe, los mejores desempeños correspondieron a Ballena y Chuchupa (96 %), Bonga y Mamey (83 %), Arrecife (71 %), el bloque VIM-5, 21 y Esperanza (63 %), Mágico (9 %) y otros campos de la costa (136%).
En total, el suministro de los yacimientos tanto en tierra como en mar representó 84 % de su potencial de producción, mientras que la planta de regasificación de Cartagena, es decir, la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), registró un suministro equivalente a 49 % de su capacidad.
Por otro lado, las plantas de generación eléctrica registraron un consumo diario de gas de entre 136 y 200 Giga BTU por día. Las que reportaron los mayores consumos promedio fueron Tebsa, Termocandelaria, Termoflores, Termonorte, Termoguajira, Proeléctrica y Termoyopal.
Finalmente, en abril el gas siguió siendo el combustible más utilizado para la generación eléctrica, con un consumo de 171 Giga BTU por día. Detrás de este energético se ubicaron el carbón y los combustibles líquidos.
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