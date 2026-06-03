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Estos son los cuatro yacimientos que más le aportaron gas a Colombia en abril

La planta de regasificación de Cartagena registró un suministro equivalente a 49 % de su potencial de producción.

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Mercado de petróleo y gas. Imagen: ©zhengzaishuru de Getty Images Pro a través de Canva.com
Mercado del petróleo y gas. Imagen: ©zhengzaishuru de Getty Images Pro a través de Canva.com

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Para abril de 2026, los yacimientos que mostraron los mejores desempeños en tierra firme fueron Gibraltar, con un suministro mensual equivalente a 105 % de su potencial de producción; seguido por el Piedemonte Llanero (94 %); Istanbul (74 %); y otros campos del interior (52 %).

En cuanto a los yacimientos costa afuera, particularmente en el mar Caribe, los mejores desempeños correspondieron a Ballena y Chuchupa (96 %), Bonga y Mamey (83 %), Arrecife (71 %), el bloque VIM-5, 21 y Esperanza (63 %), Mágico (9 %) y otros campos de la costa (136%).

Imagen: BMC
Imagen: BMC

En total, el suministro de los yacimientos tanto en tierra como en mar representó 84 % de su potencial de producción, mientras que la planta de regasificación de Cartagena, es decir, la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), registró un suministro equivalente a 49 % de su capacidad.

Por otro lado, las plantas de generación eléctrica registraron un consumo diario de gas de entre 136 y 200 Giga BTU por día. Las que reportaron los mayores consumos promedio fueron Tebsa, Termocandelaria, Termoflores, Termonorte, Termoguajira, Proeléctrica y Termoyopal.

Estos son los cuatro yacimientos que más le aportaron gas a Colombia en abril

Finalmente, en abril el gas siguió siendo el combustible más utilizado para la generación eléctrica, con un consumo de 171 Giga BTU por día. Detrás de este energético se ubicaron el carbón y los combustibles líquidos.

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Tags: Colombia, Gas, empresas, empresas en Colombia, energía
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