Estos son los empresarios que estarán en la Junta Directiva del Fondo Milagro: presidente confirma primeros recursos por $1 billón

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, tras haber finalizado el Consejo de Ministros, contó detalles de cómo quedó conformado el Fondo Milagro, encargado de reconstruir el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
“Hoy puedo confirmarle al país que el Fondo Milagro está formalmente constituido y entra en operación”, afirmó el mandatario de los colombianos.
Y, a su vez, explicó que el fondo será el instrumento para administrar con “transparencia, rapidez y absoluto rigor” los recursos públicos y privados destinados a reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y toda la infraestructura afectada por el sismo.
Como ya se había mencionado anteriormente, la Gerencia será ocupada por Jaime Uribe, mientras que la Junta Directiva estará compuesta por “colombianos de reconocida trayectoria”.
Estos son: Liliana Restrepo, empresaria y fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; el empresario Arturo Calle y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia de la República.
La instrucción, mencionó de la Espriella, es que “cada peso se cuida y tiene que llegar a donde realmente se necesita. Aquí no habrá intermediarios, despilfarros ni negocios con la tragedia de pueblo colombiano”.
Así las cosas, desde este miércoles 7 de octubre de 2026, comenzará la disposición de los primeros recursos, con un monto inicial de $1 billón.
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Sin embargo, cabe aclarar que el monto destinado es mayor, pues el Gobierno de la Espriella tiene proyectado incorporar $2,7 billones adicionales en noviembre, con lo que la bolsa podría acercarse a los $4 billones.
En el proceso, se adicionarían al Ministerio de Hacienda para posteriormente ser transferidos directamente al Fondo Milagro.
También, la cartera formalizó la incorporación de $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación, los cuales provienen de recursos de capital asociados a crédito externo, y constituye una de las fuentes iniciales para respaldar las acciones del Fondo.
Finalmente, el presidente de Colombia concluyó el tema: “se acabaron los anuncios, ahora viene lo verdaderamente importante: ejecutar, reconstruir y cumplirle a todos los colombianos que se han visto afectados por la tragedia”.
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