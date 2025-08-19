Estos son los iPhone que serán compatibles con la actualización iOS 26: ¿Está el suyo?

Apple presentó recientemente iOS 26, la nueva versión de su sistema operativo para iPhone que llegará a los usuarios tras haber sido anunciada durante la WWDC 2025.
La actualización incorpora un rediseño de la interfaz denominado “Liquid Glass”, así como nuevas funciones basadas en Apple Intelligence, la apuesta de la compañía por integrar herramientas de inteligencia artificial en su ecosistema.
Como ocurre cada año, no todos los modelos de iPhone podrán acceder a esta actualización. La compatibilidad depende del procesador, y en esta ocasión, el requisito mínimo es contar con un chip A13 Bionic o superior. Esto implica que los iPhone lanzados desde 2019 en adelante podrán instalar iOS 26, mientras que los modelos con chip A12 Bionic, como el iPhone XR, XS y XS Max, quedan fuera de la lista.
Modelos compatibles
Así las cosas, esta es la lista completa de dispositivos que recibirán iOS 26 es la siguiente:
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone SE (segunda y tercera generación)
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
Si bien todos estos modelos podrán actualizarse a iOS 26, solo algunos tendrán acceso completo a las funciones de Apple Intelligence. Estas herramientas estarán disponibles únicamente en los iPhone equipados con el chip A17 Pro o superior, es decir, los iPhone 15 Pro y Pro Max, así como toda la familia iPhone 16.
El resto de los dispositivos recibirá las mejoras generales del sistema, pero no contará con estas funciones avanzadas de inteligencia artificial.
Con esta decisión, Apple mantiene su política de dar soporte a dispositivos de hasta cinco años de antigüedad —como el iPhone 11, lanzado en 2019—, al mismo tiempo que limita el acceso a sus funciones más innovadoras a los modelos más recientes.