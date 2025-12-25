En los 18 años que Burger King lleva en Colombia, Medellín se ha consolidado como un mercado clave para la cadena de restaurantes. La capital antioqueña no solo es la segunda plaza más importante para la marca en el país, sino que se ha convertido en un territorio donde la autenticidad conecta de forma natural con los consumidores.
Para fortalecer esa presencia, la empresa presentó su nueva colaboración con Koaj y prepara un plan de relocalización de sus locales. Sandra Dionissio, directora de marketing de Burger King Colombia, habló con Valora Analitik sobre esta y otras apuestas.
¿Cómo nació la colaboración entre Burger King y Koaj?
Uno de los pilares que tenemos como marca es llegar a nuevos territorios. Nuestro ADN es ser completamente irreverentes y buscamos espacios donde ninguna marca de la categoría ha llegado en el país. En ese sentido, fuimos los primeros en hacer una colección inspirada en los amantes de la hamburguesa, con fotos muy auténticas: gente comiendo, untándose de salsa y mostrando esa esencia de lo que es Burger King.
Queríamos una colección real, y por eso así la llamamos así. Koaj entonces es el aliado perfecto porque es una marca que los colombianos, especialmente jóvenes, centennials y millennials, tienen muy bien identificada y sienten como cercana y asequible. Queríamos una marca con la que el consumidor se sintiera identificado y que transmitiera ese “coolness” que buscamos.
La colección se ha definido mucho por la autenticidad. ¿Cómo se conecta eso con la esencia de Burger King?
La esencia de Burger King se resume en “a tu manera”. Y a tu manera es cualquier manera. No hay una sola forma. Todos son bienvenidos y lo hemos sabido mantener en el tiempo.
Tenemos innovaciones que van desde hamburguesas de $9.900 hasta propuestas completamente premium. Y es en esa diversidad y en esas innovaciones que está nuestra insignia: la calidad del producto y la posibilidad de que todos encuentren una opción para comer rico y sentirse identificados. Es ahí en donde entran estas alianzas inesperadas, que no solo refuerzan nuestro ADN, sino que también hacen que los clientes nos sigan prefiriendo.
La colección llegó recientemente a Medellín. ¿Qué representa esta ciudad para la marca?
Medellín es supremamente importante para nosotros. Vamos a empezar a tener noticias exclusivas para la región y para la ciudad, lo que nos emociona muchísimo.
En este caso, la colección ha sido muy bien recibida por el público paisa. La gente la combina como quiere y hemos vendido muy bien en los puntos de venta de la región. De hecho, queremos seguir construyendo ese camino en esta capital departamental, donde recibir cosas exclusivas hace parte de nuestros pilares.
Dentro de la alianza también hay beneficios para los consumidores. ¿Cómo funcionan?
No queríamos que fuera solo ropa. Esto es moda y sabor. Cualquier persona que compre en Koaj, así sea una media, tiene un 30 % de descuento en cualquier combo de Burger King. Es especialmente atractivo en temporada navideña porque compras ropa y además comes a un mejor precio.
Burger King ha venido apostando por alianzas con otras marcas. ¿Qué se puede esperar hacia adelante?
Seguimos trabajando con alianzas muy ganadoras, con marcas que los colombianos adoran y que son inesperadas. Eso va a seguir pasando en 2026. Aún no las podemos revelar, pero la respuesta es sí. Vienen más colaboraciones. Burger King se ha puesto la vara así misma como marca muy alta y eso implica ser más exigentes y llegar a nuevos mercados con alianzas de mayor cobertura para llegar a nuevos mercados.
¿Cuál es el secreto de Burger King para mantener una relación tan cercana con los consumidores en Colombia?
Hemos sido fieles al sabor y a la calidad. El 95 % de nuestro portafolio es ‘clean’, sin preservantes ni colorantes artificiales. La calidad no se negocia. Además, nuestra carne es realmente a la parrilla. Pasa por fuego, y el fuego es un ingrediente más. Eso marca la diferencia. Cuando abres la hamburguesa ves las marcas reales de la parrilla. El sabor es el resultado de todo eso y es algo que validamos incluso con consumidores.
¿Qué rol juega Colombia dentro de Burger King a nivel regional y global?
La marca está en Colombia desde 2007 con un buen trabajo, pero hace tres años esta labor ha sido excepcional. Somos un nuevo franquiciante y logramos ser ‘Marca del Año’ en los Effie. Hemos ganado participación de mercado en ciudades como Bogotá y Barranquilla y nos hemos caracterizado por campañas innovadoras y creatividad constante.
Hoy Colombia es uno de los mercados que más crece y es un caso de éxito de cara para la corporación en Estados Unidos. Otros países como España, Ecuador y Perú miran lo que estamos haciendo acá como referencia. Todo esto es talento colombiano.
En Medellín también hay planes de remodelación y relocalización de tiendas. ¿Cómo avanza esa estrategia?
Estamos en la búsqueda de espacios idóneos. No es fácil en ciudades cada vez más pobladas, pero 2026 será el año de Medellín, no solo desde la marca, sino desde lo que se va a vivir en las tiendas.
¿Cuántas tiendas tiene actualmente Burger King en Colombia y qué planes de expansión tienen?
Actualmente, tenemos 42 tiendas. Nos soñamos llegar a más ciudades intermedias. Pereira es un ejemplo claro, que crece cerca de 35 % mes a mes y mantiene un ritmo sostenido. También queremos llegar a Bucaramanga, al Eje Cafetero, a Boyacá y ojalá a todo el país. Estamos trabajando para lograrlo.
¿Cómo se ha traducido ese crecimiento en términos de ventas durante 2025?
Llevamos dos años creciendo a doble dígito. Este año esperamos cerrar alrededor de un 13 %. Es un crecimiento envidiable en una industria donde el consumo fuera del hogar se ha contraído. Además, hemos aumentado cerca de cinco puntos en la preferencia de los consumidores año a año. No somos la marca con el mayor presupuesto, pero nos hemos ganado el corazón de los colombianos a punta de creatividad y campañas disruptivas.
¿Cuáles son los principales desafíos y planes para 2026?
El primer desafío es llevar más consumidores a los puntos de venta y seguir posicionando la marca. El siguiente reto es conectar con las generaciones jóvenes, eso implica hacer cosas únicas y unirnos con marcas que compartan valores. Otro reto es mantener la consistencia y ser fieles a nuestros valores desde la práctica.
En resumen, nuestro foco está en seguir siendo relevantes, seguir fortaleciendo nuestra marca, llegar a más consumidores y seguir robusteciendo nuestras alianzas.
¿Cómo les ha ido con el tema de las colecciones de juguetes?
La colección con Naruto fue una de las más exitosas en Colombia. Pensábamos que iba a durar tres semanas y duró casi siete días, considerando la distribución. Fue completamente viral y gran parte del contenido lo generaron los consumidores. Eso demuestra la fuerza de la marca, nuestra conexión con la gente y el poder de una idea creativa. En 2026 vienen colecciones muy emocionantes.