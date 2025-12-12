Restaurantes de la Guía Michelin en Tampa Bay, Estados Unidos: estos son los precios

Tampa Bay, Estados Unidos, una ciudad donde la historia, la cultura y la gastronomía se entrelazan, ofrece tanto a visitantes como a locales una experiencia única a través de cinco restaurantes reconocidos por la Guía Michelin.
“Nuestro destino se ha consolidado como un referente gastronómico para quienes visitan la Florida, elevando el perfil de nuestra ciudad nacional e internacionalmente. Este recorrido de restaurantes con una estrella Michelin es el complemento ideal para un itinerario cargado de arte, cultura, lujo y planes con un sello diferencial”, mencionó Santiago Corrada, CEO de Tampa Bay.
Restaurantes reconocidos por la Guía Michelin en Tampa
Ebbe
Es un restaurante de cocina contemporánea, ubicado en el centro de la ciudad; cuenta con un menú único de degustación en el que resaltan elementos escandinavos como el sello de cada plato. Este recorrido es un homenaje al origen sueco del chef.
Se destacan platos como el roulade de remolacha, acompañado de una salsa de mantequilla y cereza negra, así como el pescado rodaballo servido sobre espárragos blancos fermentados en beurre monté, espinacas salteadas y un toque de caviar.
Los precios del menú de degustación van desde los US$185.
Kōsen
El omakase, una experiencia gastronómica japonesa donde el comensal se deja sorprender y no elige el menú, es la especialidad del chef Andrew Huang, quien ejecuta con destreza y precisión una experiencia imperdible para los visitantes.
El pescado besugo, marinado en soya con trufa negra, ofrece un equilibrio perfecto de sabores; mientras que el kamasu o barracuda japonesa en tempura, acompañada de berenjenas dulces asadas, resulta una propuesta ingeniosa y bien lograda.
Está ubicado en 307 W. Palm Ave., Tampa, FL, y los precios varían entre los US$150 y US$300 por persona.
Koya
Este establecimiento ubicado en 807 W. Platt St., Tampa, FL, ofrece una experiencia gastronómica innovadora a través de un menú de degustación contemporáneo que brinda una interpretación única de la cocina japonesa. Los sabores del mar son los protagonistas: ingredientes como el atún aleta azul y el uni, proveniente del erizo de mar, llegan cada semana del Mercado Toyosu en Tokio.
Los platos fusionan lo mejor de Oriente y Occidente, con preparaciones como el wagyu A5 acompañado de alcaparras fritas y parmesano. Los precios oscilan entre US$150 y US$450 por persona.
Lilac
En 500 Channelside Dr., Tampa, FL, está Lilac, un restaurante en el que el chef John Fraser creó un menú con marcadas influencias mediterráneas. Los precios varían entre los US$150 y US$205.
Entre los platos principales se destacan el salmón Ora King, la chuleta de cordero de Colorado y un lenguado Dover excepcional, bañado en mantequilla de avellana y acompañado de verduras frescas. La experiencia se complementa con una amplia carta de vinos y cócteles de autor.
Rocca
Combinando su experiencia en Nueva York con su formación italiana para crear una propuesta culinaria sobresaliente, el chef Bryce Bonsack incluye en su carta una selección de pastas hechas a mano, como el spaghetti al limone con carne de cangrejo azul, limón, láminas de ajo y calabacín, y un postre con una crema de albahaca cubierta con manzana fresca y una capa crujiente de streusel.
Está ubicado en 323 W. Palm Ave., Tampa, FL, y los precios de los platos oscilan entre US$16 y US$135.