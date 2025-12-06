La botella de vino de D1 que movió casi un millón de litros en 2025

Para este año, se proyecta que la Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) para el mercado colombiano de vino crezca aproximadamente 4,2 % entre 2025 y 2034.
Aunque el mercado de bebidas alcohólicas en el país está en crecimiento, la categoría de vino no es la de mayor participación, pero poco a poco ha venido tomando relevancia; esto tiene que ver con una mayor sofisticación del consumidor y la tendencia hacia bebidas premium.
De hecho, para este 2025, en varios retail y tiendas, el vino es la segunda bebida alcohólica más vendida, superado solo por la cerveza. El tinto lidera el mercado, llegando a representar cerca del 62 % de la participación total.
En grandes cadenas como el Éxito, el vino representa aproximadamente el 15 % de las ventas totales de licores. El canal off-trade (consumo en casa) representa cerca del 65 % del mercado total.
Opciones a bajo costo
Pinta Negra, el vino que se vende en supermercados D1, está presente en Colombia desde 2019 y ofrece blancos y tintos, y se ha venido posicionando como una opción ‘best value’, es decir, con una excelente relación calidad-precio.
Entre enero y octubre de 2025, AdegaMãe, viña productora de Pinta Negra, distribuyó 860.000 unidades (botellas y Bag in Box), equivalentes a 950.000 litros. A través de las tiendas D1, se comercializaron entre enero y julio de 2025 un total de 525.000 unidades, equivalentes a 560 mil litros.
Cabe destacar que, según datos consolidados de 2024 de la OIV, Portugal es el país con el mayor consumo per cápita de vino en el mundo, con 61,1 litros por persona al año entre la población mayor de 15 años.
Los precios del vino Pinta Negra en el D1 son: blanco, $22.950; tinto, $22.950; y la bag in box de vino tinto de tres litros, $64.950.
Cabe mencionar que en el supermercado mencionado hay otras opciones de vino desde los $16.950.
Vinos para cenas navideñas
Según la sommelier colombiana Catalina Rúgeles, las mesas decembrinas en Colombia son tan diversas como el país mismo. Desde la intensidad de una buena lechona o un lomo de cerdo con salsa de ciruelas, hasta preparaciones más ligeras como ensaladas con frutas, pavo al horno o empanadas navideñas, siempre hay un vino que armoniza cada plato.
Para platos fuertes y especiados, recomienda el Pinta Negra tinto, ideal para carnes de cerdo, adobos dulzones y preparaciones con especias tradicionales de la temporada.
Para preparaciones frescas o dulces, vino blanco, ya que acompaña muy bien platos más ligeros como ensaladas con frutas, papas fritas, fritos suaves y bocados clásicos de Navidad como empanadas y buñuelos.