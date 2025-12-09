Estos son los restaurantes ganadores del Sushi Master 2025

En la semana del 24 al 30 de noviembre se llevó a cabo el Sushi Master 2025 en varias ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.
Durante esos días, los restaurantes participantes ofrecieron sus creaciones de sushi por un precio fijo de $21.000 cada rollo.
Según reveló Zuloaga, en esta edición, se sirvieron 480.397 piezas de sushi, una cifra récord. “Es una cifra que todavía me cuesta creer”. Esto, teniendo en cuenta que el año pasado fueron 438.898 y había más restaurantes participantes.
Además, se lograron 87.000 votos en la app Tulio Recomienda, “un acto de participación gigantesco que demuestra que la gente no solo salió a comer; salió a apoyar y a ser parte de esta enorme fiesta gastronómica”.
En cuanto a ingresos, Tulio reveló que en esos siete días se lograron facturar más de $10.000 millones en solo sushi.
Los ganadores
Medellín y Antioquia
Medellín
Makena Sushi & Grill
Bhee Cocina Creativa
Koto Sushi and Wok
Takamar Sushi
Sushi Train
Rionegro
Creativo Sushi Bk
Llanogrande
Tibetano
Tesorito: Mizuki Sushi (Marinilla)
Bogotá y Cundinamarca
Bogotá
Sekushi Sky
Quinto Cocina
Rokko Asian Table
Tavo Izakaya
Tzunami
Chía
Kazoku Sushi
Komiyama
Casa del Sushi
Cajicá
Okame Sushi
Tesorito: Hikari Sushi Wok (Mosquera)
Cali
Takamar Sushi
Fish N’ Go
Sushigood
Meraki Sushi
Alma Romero
Bucaramanga
Saikono Sushi
Tokima
Colectivo Miyagi
Iki Sushi & Poke
Woki
Barranquilla
Tropique
Kizuna Fusion
El Parche
Kobe Sushi
Tama
Villavicencio
Fujistreet
Tengoku Sushi Bar
Koi Sushi
Sakura
Biches Restaurante
Pereira y Risaralda
Pereira
Sakana Sushi Fusion
Sushi Market
Makimaki Sushi
Tesorito: Arashi Sushi (Santa Rosa de Cabal)
Cartagena
Osaka Sushi
Roll & Soul
Koi Koi Cocina Asiática