Estos son los restaurantes ganadores del Sushi Master 2025

Más de 480.000 personas votaron en la más reciente edición.

Por: -
Sushi Master
Sushi Master 2025. Imagen: cortesía Tulio Recomienda.

En la semana del 24 al 30 de noviembre se llevó a cabo el Sushi Master 2025 en varias ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

Durante esos días, los restaurantes participantes ofrecieron sus creaciones de sushi por un precio fijo de $21.000 cada rollo.

Según reveló Zuloaga, en esta edición, se sirvieron 480.397 piezas de sushi, una cifra récord. “Es una cifra que todavía me cuesta creer”. Esto, teniendo en cuenta que el año pasado fueron 438.898 y había más restaurantes participantes.

Además, se lograron 87.000 votos en la app Tulio Recomienda, “un acto de participación gigantesco que demuestra que la gente no solo salió a comer; salió a apoyar y a ser parte de esta enorme fiesta gastronómica”.

En cuanto a ingresos, Tulio reveló que en esos siete días se lograron facturar más de $10.000 millones en solo sushi.

Los ganadores

Medellín y Antioquia

Medellín

Makena Sushi & Grill

Bhee Cocina Creativa

Koto Sushi and Wok

Takamar Sushi

Sushi Train

Rionegro

Creativo Sushi Bk

Llanogrande

Tibetano

Tesorito: Mizuki Sushi (Marinilla)

Bogotá y Cundinamarca

Bogotá

Sekushi Sky

Quinto Cocina

Rokko Asian Table

Tavo Izakaya

Tzunami

Chía

Kazoku Sushi

Komiyama

Casa del Sushi

Cajicá

Okame Sushi

Tesorito: Hikari Sushi Wok (Mosquera)

Cali

Takamar Sushi

Fish N’ Go

Sushigood

Meraki Sushi

Alma Romero

Bucaramanga

Saikono Sushi

Tokima

Colectivo Miyagi

Iki Sushi & Poke

Woki

Barranquilla

Tropique

Kizuna Fusion

El Parche

Kobe Sushi

Tama

Villavicencio

Fujistreet

Tengoku Sushi Bar

Koi Sushi

Sakura

Biches Restaurante

Pereira y Risaralda

Pereira

Sakana Sushi Fusion

Sushi Market

Makimaki Sushi

Tesorito: Arashi Sushi (Santa Rosa de Cabal)

Cartagena

Osaka Sushi

Roll & Soul

Koi Koi Cocina Asiática

