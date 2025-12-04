Sushi Master 2025 dejó más de $10.000 millones a Colombia

En la semana del 24 al 30 de noviembre se llevó a cabo el Sushi Master 2025 en varias ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.
Durante esos días, los restaurantes participantes ofrecieron sus creaciones de sushi por un precio fijo de $21.000 cada rollo.
“Cuando decidimos embarcarnos en esta aventura jamás imaginamos que Colombia podía abrazar el sushi con tanta fuerza, con tanta pasión y con un entusiasmo tan contagioso”, indicó Tulio Zuloaga, creador del Sushi Master.
Según reveló Zuloaga, en esta edición, se sirvieron 480.397 piezas de sushi, una cifra récord. “Es una cifra que todavía me cuesta creer”. Esto, teniendo en cuenta que el año pasado fueron 438.898 y había más restaurantes participantes.
Además, se lograron 87.000 votos en la app Tulio Recomienda, “un acto de participación gigantesco que demuestra que la gente no solo salió a comer; salió a apoyar y a ser parte de esta enorme fiesta gastronómica”.
En cuanto a ingresos, Tulio reveló que en esos siete días se lograron facturar más de $10.000 millones en solo sushi.
Se espera que en los próximos días se conozcan los restaurantes ganadores del Sushi Master 2025.