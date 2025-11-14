Estrella de la NBA rompe alianza con su principal socio comercial: Nike y Adidas a la expectativa

La separación entre la superestrella de la NBA, Stephen Curry, y Under Armour marca el cierre de una de las alianzas más rentables del mercado deportivo en la última década.
El acuerdo, iniciado en 2013, impulsó a la marca estadounidense en el segmento del baloncesto y posicionó al jugador de los Golden State Warriors como una figura determinante en la industria del calzado.
La decisión llega en un momento de cambios para Under Armour. La compañía atraviesa un año complejo en el mercado bursátil, con una caída superior al 40 % en 2025, según datos de la Bolsa de Nueva York.
Además, sus ingresos trimestrales cayeron de US$1.399 millones a US$1.333 millones, una reducción que evidencia menor demanda y mayores costos. A esto se suma una pérdida neta de US$18,8 millones, muy por debajo del beneficio de US$170,3 millones registrado un año atrás.
Para Curry, la separación abre la puerta al control total de su línea ‘Curry Brand’, que dejará de operar bajo el paraguas corporativo de Under Armour. El base de los Warriors de la NBA conservará la relación solo para los lanzamientos ya programados hasta 2026.
A partir de entonces, será agente libre en el mercado del calzado, lo que podría activar una competencia directa entre las marcas más grandes del mundo.
El impacto económico de una relación que redefinió el mercado
Curry llegó a Under Armour cuando aún no era MVP ni campeón. La apuesta buscaba contrarrestar el dominio de Nike en el baloncesto. La estrategia funcionó: las ventas de la marca crecieron impulsadas por el ascenso deportivo del jugador y por una serie de productos que se convirtieron en referentes para consumidores jóvenes.
El propio Curry reconoció en un comunicado que Under Armour le dio libertad para construir un proyecto más amplio que una línea de zapatillas.
Esa estructura permitió el desarrollo de una marca propia dentro de la compañía, un modelo comparable al utilizado por Jordan Brand en Nike, aunque con menor escala. La diferencia ahora es que Curry Brand buscará operar de manera independiente, sin la estructura de una gran empresa detrás.
Para Under Armour, la salida de su principal embajador coincide con un proceso interno de reorganización. Kevin Plank, CEO de la compañía, afirmó que la separación permitirá que ambos proyectos utilicen sus recursos de manera más eficiente. La empresa planea construir una nueva línea de baloncesto sin depender del jugador.
La carrera comercial de Curry entra en una etapa de competencia abierta
Curry continúa siendo uno de los jugadores de mayor impacto económico en la NBA. Su reciente actuación de 46 puntos ante los Spurs reafirma su vigencia en la liga, un factor clave para cualquier marca interesada en asociarse con él.
La salida de Curry de Under Armour abre una oportunidad para otras compañías que buscan ampliar su presencia en la NBA. También representa un ajuste relevante en el mercado del calzado, que enfrentará una disputa renovada por uno de los jugadores más influyentes de su generación.