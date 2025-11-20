Por primera vez se llevará a cabo en Colombia el evento que elige al mejor bartender del mundo: estos son los detalles

La 72.ª edición del World Cocktail Championship, un evento de talla internacional que se ha llevado a cabo en lugares como Sudáfrica, Japón, Dinamarca, China, Italia, Portugal, entre otros, eligió a Colombia como su sede para este 2025.
Este evento es organizado por la IBA (International Bartenders Association), una comunidad de asociaciones de bartenders sin fines de lucro dedicada a compartir conocimientos e innovaciones en todo el mundo.
El WCC ya ha celebrado 71 ediciones hasta 2024, y Brasil ha sido su único representante en Sudamérica. Ahora, el campeonato llega a Colombia en su 72ª edición después de varias postulaciones.
La ciudad amurallada de Cartagena fue la elegida para ser la protagonista y reunir a más de 350 participantes internacionales en un evento que marcará un hito en la historia de Colombia y que también contará con la asistencia de más de 800 personas y la representación de 65 países de los cinco continentes.
Entre los asistentes destacarán bartenders internacionales como:
Hidetsugu Ueno – Japón
Deniss Trifanovs – Letonia
Danilo Oribe – Uruguay
Bruno Santos – Macao
Miguel Barbosa – Portugal
Julianna Buda – Hungría
Alexander de Leo – Alemania
De igual manera, Colombia estará representada por los campeones nacionales Jeanpierre Rios, ganador en la categoría Clásico del Campeonato de Coctelería 2025, y Esteban Torres, campeón del Legends World Flair 2025 en la categoría Flair Bartender.
“Es un honor que refleja el crecimiento de todo un sector, la excelencia del talento nacional y el compromiso inquebrantable de instituciones como nuestra querida Asociación Colombiana de Bartenders (ACBAR), quienes con ética y dedicación han profesionalizado esta disciplina”, dijo Luis Fernando Rojas, presidente honorario de la Asociación Colombiana de Bartenders (ACBAR).
Detalles del evento
Durante el World Cocktail Championship 2025 se realizarán concursos para bartenders especializados, en los que destacarán sus técnicas de la coctelería.
Cabe resaltar que este concurso es posible gracias a la IBA (International Bartenders Association), que fue fundada en 1951 en Reino Unido por siete miembros de países como Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza. En la actualidad cuenta con 67 miembros, de los cuales ocho son observadores.
Del 23 al 27 de noviembre el World Cocktail Championship se reunirá en el Hotel Hilton. Habrá dos campeonatos para escoger al mejor bartender mundial en Flair y en Estilo Clásico; conferencias con las últimas tendencias en coctelería, muestras comerciales con más de 50 marcas, degustaciones, fiesta, DJ’s y más.