Exclusiva | Esto dijo ministro de Hacienda de De la Espriella sobre emitir acciones de Ecopetrol para conseguir recursos

Miguel Gómez Martínez, nuevo ministro de Hacienda de Colombia, habló con Valora Analitik sobre los retos económicos que asumirá el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella a partir de agosto.
Entre ellos, la consecución de nuevos recursos, el manejo fiscal, la recuperación y fortalecimiento de la Regla Fiscal, así como la forma de entregar incentivos a las empresas para invertir y crecer.
En la entrevista el ministro dio su visión sobre lo que será el manejo para “recuperar a Ecopetrol” y también sobre la posibilidad de conseguir nuevos ingresos a través de una venta de acciones en el mercado local.
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Valora Analitik: Como accionista mayoritario el Ministerio de Hacienda en Ecopetrol, ¿a usted le suena la posibilidad de vender ese 8 % que aún tiene permitido la Nación en Ecopetrol para nuevos recursos?
Miguel Gómez Martínez: Lo primero de Ecopetrol, antes de entrar en esa idea de ampliación de capital privado, es recuperar la empresa. Ecopetrol es la primera empresa del país y ha perdido toda su capacidad de generar valor.
Pasó de producir ingresos de $160 billones hace cuatro años a $120 billones el año pasado, y las utilidades bajaron de $33 billones a $9 billones. Entonces, es una empresa que ha destruido valor.
El desorden, el caos y los escándalos en Ecopetrol han tenido como consecuencia un empobrecimiento energético de Colombia. Nuestras reservas petroleras están estancadas y las de gas están en caída, justo cuando estamos enfrentando el problema del fenómeno de El Niño. Cada día importamos más gas. Hemos perdido la independencia energética, que es una de las bendiciones que todo país aspira a tener: no depender de otros para proveer su propia energía.
La transición energética es inevitable, pero se puede hacer bien o se puede hacer mal. Y lo que se ha hecho es aumentar la dependencia energética de Colombia.
Hay que volver a producir todo lo que se pueda y autorizar el fracking, siempre con responsabilidad ambiental. Estamos a favor de producir más. Eso no solo ayuda en la medida en que la Nación es el principal accionista —lo que beneficia en términos fiscales—, sino que también le da al país más oferta energética.
Sobre el tema de la privatización, se podría pensar o no, pero inicialmente yo no lo haría. Todo depende un poco de cuáles sean las necesidades de inversión de Ecopetrol hacia el futuro y de las expectativas.
Tener una mayor participación de los privados implica, primero, que hacerlo en este momento no sería bueno, porque la empresa ha perdido valor y, por lo tanto, el precio de la acción hoy es mucho más barato.
Este no es un buen momento para estar hablando de eso, hasta que no le demos otra vez la vuelta a la compañía.
La cogemos, la vamos a poner como una empresa líder y atractiva, y entonces, si uno decide que es conveniente vender una porción adicional, que se venda a un precio que sea bueno para el país.
VA: ¿El nombre de Joaquín Gutiérrez le suena para presidente de Ecopetrol o eso no lo han hablado?
MGM: No, yo no tengo ninguna noticia de eso.
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