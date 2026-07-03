Primicia | Nuevo MinHacienda confirma primera reunión con el Banco de la República

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, le confirmó en primicia a Valora Analitik que la próxima semana se reunirá con el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y todo el equipo del emisor.
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Este será el primer encuentro entre la nueva administración y el banco central, sobre el cual el gobierno entrante ya ha dicho que respetará su autonomía.
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