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Primicia | Nuevo MinHacienda confirma primera reunión con el Banco de la República

Este será el primer encuentro entre la nueva administración y el banco central; el gobierno entrante ya ha dicho que respetará su autonomía.

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Miguel Gómez, ministro de Hacienda
Miguel Gómez, ministro de Hacienda Fotos: Presidencia y Valora Analitik

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Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, le confirmó en primicia a Valora Analitik que la próxima semana se reunirá con el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y todo el equipo del emisor.

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Este será el primer encuentro entre la nueva administración y el banco central, sobre el cual el gobierno entrante ya ha dicho que respetará su autonomía.

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Tags: Banco de la República, Ministerio de Hacienda
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