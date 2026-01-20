Exclusiva | ISA apostará por dos proyectos de concesiones en Chile; no prevé cambios en política de dividendos para 2026

Jorge Carrillo, presidente de ISA, reveló en exclusiva para Valora Analitik que la compañía se encuentra preparada para apostarles a dos nuevos proyectos de infraestructura en Chile.
Si bien aún no se conocen los términos de las licitaciones, la apuesta de la filial de Ecopetrol es seguir profundizando en este sector en el cual también tienen participación en Colombia y Panamá, y que representa 18 % de los ingresos de la compañía.
Carrillo también reveló que no se esperan cambios en la política de dividendos en 2026, al tiempo que destacó que el valor de la acción se encuentra en cerca de $32.000, cifra que está casi 100 % por encima de lo que estaba hace un año.
En cuanto a la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, el ejecutivo señaló que puede comenzar en 2026, sobre todo porque ya se ha avanzado en materia de tecnología y ubicación de las líneas de transmisión.
Incluso, confirmó que ya se aprobó el inicio del estudio de impacto ambiental en Panamá para avanzar con el proyecto.
Carrillo expresó que, si las licencias y los procesos anteriormente mencionados marchan bien, es probable que la ejecución formal del proyecto arranque en 2026.
Luego proyectó que tomaría entre tres y cuatro años para su conclusión, con lo cual se puede deducir que, si todo avanza en sus respectivos plazos, la interconexión eléctrica estará lista entre 2029 y 2030.