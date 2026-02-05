Exfutbolista Omar Pérez sufrió un infarto en Bogotá y permanece bajo observación médica

El exfutbolista argentino Omar Sebastián Pérez, ídolo histórico de Independiente Santa Fe, sufrió un infarto y fue internado de urgencia en la Clínica Marly de Bogotá. El episodio ocurrió cuando el exjugador presentó un fuerte dolor en el pecho que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial.
Pérez, de 44 años y radicado desde hace varios años en la capital colombiana, recibió atención médica oportuna. Tras los exámenes correspondientes, los especialistas confirmaron el diagnóstico de infarto y realizaron la colocación de un stent coronario, procedimiento que permitió estabilizar su condición. Actualmente, el exfutbolista permanece en observación médica.
La información fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por la Academia OP10, escuela de fútbol fundada por el propio Pérez. En el mensaje se detalló que el procedimiento fue exitoso y que el paciente se encuentra estable, aunque continuará bajo seguimiento clínico durante los próximos cinco días.
En el comunicado, la Academia OP10 señaló que Omar Pérez permanecerá hospitalizado mientras se realizan controles permanentes y se evalúa su evolución. La institución también informó que las actividades deportivas y administrativas continuarán con normalidad y agradeció los mensajes de apoyo recibidos.
Pérez se mantiene activo en proyectos deportivos y empresariales en Bogotá. Además de la academia, participaba en iniciativas relacionadas con formación juvenil, lo que hace que su estado de salud genere atención más allá del ámbito deportivo.
Omar Pérez es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de Independiente Santa Fe. Llegó al club en 2009 y disputó 349 partidos oficiales, convirtiéndose en el extranjero con más encuentros en la historia del equipo y el quinto jugador con más partidos en general.
Durante su etapa en el club bogotano ganó nueve títulos, una cifra récord para un futbolista en Santa Fe. Entre ellos se destacan tres Ligas, tres Superligas, una Copa Colombia, la Copa Sudamericana 2015 y la Copa Suruga Bank. La Sudamericana fue el primer título internacional oficial de un club colombiano organizado por Conmebol.