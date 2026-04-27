Federación Colombiana de Fútbol bajo la lupa: FIFA exige reglas que en el país no se estarían cumpliendo

El sindicato de futbolistas profesionales en Colombia, Acolfutpro, denunció que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha incorporado en su Estatuto del Jugador varias disposiciones obligatorias del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, lo que, según la organización, afecta derechos laborales de los futbolistas hombres y mujeres.
La denuncia señala que la FCF habría omitido la adopción de normas que deben aplicarse sin modificación, entre ellas el uso del sistema de registro electrónico con FIFA ID, el régimen de préstamos, la regulación de deudas vencidas, la rescisión de contratos por causa justificada y deportiva, así como la prohibición de influencia de terceros en derechos económicos.
Acolfutpro sostiene que estas omisiones debilitan garantías mínimas como estabilidad contractual, libre circulación de jugadores, protección laboral y seguridad jurídica, pilares del marco regulatorio internacional impulsado por la FIFA desde 2022.
El caso también se enmarca en cambios introducidos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Lassana Diarra, que llevó a la FIFA a emitir la Circular 1917 con la regla de las 72 horas para la expedición del Certificado de Transferencia Internacional.
Incumplimiento del reglamento FIFA por parte de la Federación Colombiana de Fútbol
La normativa internacional establece que las asociaciones miembro deben incorporar estas disposiciones en sus reglamentos nacionales sin cambios. Según Acolfutpro, la FCF no habría cumplido plenamente con la implementación de artículos clave como el 5, 5bis, 10, 12bis, 14, 15, 18 y los relacionados con protección reforzada por embarazo, maternidad y salud menstrual.
También se advierte que el incumplimiento del sistema de préstamos de futbolistas excede el plazo de tres años otorgado por la FIFA desde julio de 2022, lo que implicaría un retraso regulatorio por parte de la federación colombiana.
El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, miembro del Consejo de la FIFA, ha sido señalado por la contradicción de participar en el órgano que aprueba estas normas mientras, según la denuncia, no se garantiza su aplicación en Colombia.
Acolfutpro insiste en que la Federación debe adecuar de forma urgente su Estatuto del Jugador al marco reglamentario internacional para garantizar derechos como la estabilidad contractual, la libre circulación y la protección laboral de los futbolistas en el país.
La situación se mantiene bajo observación del sector del fútbol profesional, mientras continúan los llamados a armonizar la normativa local con las reglas de la FIFA para evitar conflictos contractuales y disputas disciplinarias.
El debate se concentra en la necesidad de que la FCF ajuste su normativa interna a los estándares de FIFA para evitar sanciones institucionales y garantizar condiciones uniformes para la inscripción, transferencia y rescisión de contratos en el fútbol profesional colombiano.
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Pese a los lineamientos emitidos por la FIFA, Acolfutpro advierte que la falta de actualización del Estatuto del Jugador podría generar vacíos en la aplicación de normas internacionales en el país, afectando procesos de registro y estabilidad contractual de los deportistas.