Nu y Mercedes presentarán en el GP de Miami una activación sin precedentes en la Fórmula 1

Nu y Mercedes-AMG Petronas F1 Team presentaron una activación para el Gran Premio de Miami 2026, que se disputará del 1 al 3 de mayo. El proyecto incluye trajes de carrera especiales para los pilotos George Russell y Kimi Antonelli, un film de marca y una experiencia presencial llamada House of Nu en el barrio Wynwood de Miami. Es la primera vez que la alianza, anunciada en enero de 2026, se ejecuta en pista durante un fin de semana oficial de Fórmula 1.
La activación se centra en tres trajes distintos que usarán los pilotos durante el fin de semana. Todos los diseños están basados en el color morado de Nu y cada uno incorpora coordenadas geográficas asociadas a momentos clave de la expansión de la compañía.
Nu reporta más de 130 millones de clientes en el mundo, y esta campaña coincide con su proceso de expansión hacia Estados Unidos, donde ya recibió aprobación condicional de la OCC para la creación de un banco nacional.
Tres trajes en el GP de Miami con coordenadas de expansión de Nu
El diseño del traje del viernes incluye coordenadas de la Casinha en São Paulo, oficina donde Nu inició operaciones en 2013. El sábado incorpora referencias a sus centros de operación en México y Colombia, como parte de su crecimiento en América Latina. El domingo añade las coordenadas del Nu Stadium del Inter Miami, utilizado como símbolo de entrada al mercado estadounidense y de su estrategia de posicionamiento en ese país.
La iniciativa está acompañada por el lanzamiento del film “A Nu Direction”, protagonizado por George Russell y Kimi Antonelli junto al creador de contenido Victor Kunda. La historia muestra el proceso de diseño de un traje de carrera especial, en el que varios conceptos son descartados hasta llegar a una propuesta final basada en el color morado como elemento central de identidad de la marca.
House of Nu en Miami y expansión de la marca hacia Estados Unidos
Durante el fin de semana del Gran Premio, Nu abrirá House of Nu en 116 NW 25th Street en Wynwood. El espacio funcionará durante tres días y tendrá acceso gratuito mediante registro en el programa Nu Insider Access. La experiencia incluye exhibición de los trajes utilizados por los pilotos, piezas de memorabilia del equipo Mercedes, activaciones de realidad aumentada y artículos exclusivos de la colaboración entre ambas marcas.
El proyecto se integra a la estrategia de expansión de Nu en Estados Unidos, donde busca consolidar su presencia en el mercado financiero tras la aprobación condicional de la OCC para operar como banco nacional. Este estatus le permitiría ofrecer productos como cuentas de depósito, tarjetas de crédito y préstamos bajo regulación federal.
Recomendado: Nubank fortalece su presencia en el mundo deportivo: importante estadio de América Latina llevará su nombre
El Gran Premio de Miami 2026 se convierte así en un punto de activación de marca en el proceso de expansión de Nu, que también incluye su alianza con Inter Miami y el desarrollo del Nu Stadium como parte de su presencia en el país. La compañía utiliza el evento deportivo como plataforma de visibilidad en uno de sus mercados estratégicos.