Nu entra a la Fórmula 1 y se asocia con una de las escuderías más poderosas del mundo

Nu, una de las mayores plataformas de servicios financieros digitales del mundo, anunció una asociación global de varios años con el equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1, que comenzará antes de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de la FIA. El acuerdo conecta a la Fintech, con más de 127 millones de clientes, con una de las marcas deportivas más valiosas del planeta, en un contexto en el que la Fórmula 1 supera los 827 millones de aficionados a nivel mundial, según datos de la propia categoría.
La alianza tiene un foco inmediato en los principales mercados de Nu en América Latina, especialmente Brasil, México y Colombia, países donde la Fórmula 1 mantiene audiencias crecientes y donde la compañía ha concentrado su expansión. En Colombia, Nu ya compite en el negocio de tarjetas de crédito y ahorro digital, en un sistema financiero con más de 39 millones de adultos bancarizados, de acuerdo con cifras oficiales del sector.
El acuerdo también apunta a fortalecer la presencia de Nu en Estados Unidos y otros mercados estratégicos, aprovechando el posicionamiento premium de la F1. En la última década, el campeonato pasó de 19 a 24 Grandes Premios por temporada y multiplicó su valor comercial, impulsado por derechos de televisión, patrocinios y audiencias digitales.
Desde el punto de vista corporativo, la asociación llega en un momento clave para Nu, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y ha construido un modelo basado en tecnología propia, inteligencia artificial y bajos costos operativos. Fundada en 2013, la compañía pasó de ser una startup regional a una plataforma con operaciones consolidadas en Brasil, México y Colombia, con crecimiento sostenido en clientes y productos.
La Fórmula 1 como plataforma de expansión para Nu
La Fórmula 1 se ha convertido en uno de los escenarios más atractivos para marcas financieras y tecnológicas. Escuderías han cerrado acuerdos con bancos digitales, plataformas de pago y empresas de datos, atraídos por una audiencia joven y mayoritariamente digital. En este contexto, la alianza con Mercedes permite a Nu asociarse con un equipo que acumula ocho campeonatos mundiales de constructores y nueve de pilotos, uno de los palmarés más sólidos del deporte.
Las activaciones de la alianza incluirán presencia de marca dentro y fuera de la pista, experiencias para aficionados y participación directa de figuras como George Russell, Kimi Antonelli y Toto Wolff, director del equipo. El objetivo es generar cercanía con los fans y trasladar valores como eficiencia, innovación y alto rendimiento al ecosistema financiero digital.
Cristina Junqueira, cofundadora y directora de crecimiento de Nu, explicó que la Fórmula 1 es una de las pocas plataformas verdaderamente globales para conectar con cientos de millones de personas en mercados clave, según declaraciones difundidas por la compañía.
Para Mercedes F1 Team, la llegada de Nu refuerza un portafolio de socios alineados con tecnología y eficiencia. El equipo, con sedes en Brackley y Brixworth, emplea a más de 2.000 personas y ha sido referente en innovación dentro y fuera de la pista, incluyendo compromisos de sostenibilidad y reducción de huella de carbono.