Aumento salarial del 20 % y camionetas nuevas, las polémicas exigencias de la USO a Ecopetrol para no irse a huelga

La Unión Sindical Obrera (USO) estableció una serie de exigencias a Ecopetrol para no irse a huelga en las próximas semanas.
Cabe recordar que el sindicato amenazó anteriormente con tomar esa medida si no salía Ricardo Roa de la Presidencia. Pero, posteriormente fue suspendida luego de que le autorizaran una licencia no remunerada y el reconocimiento de las vacaciones, dejando así como presidente encargado de la petrolera a Juan Carlos Hurtado, quien se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos.
A pesar de lo anterior, la USO dio a conocer el pliego de condiciones para evitar un cese de actividades se conoció este domingo 19 de abril.
En primer lugar, exige un aumento salarial del 20 % sobre el salario básico para 2026. Además, incrementos anuales ligados a la inflación, un extra del 10 % por productividad y la diferencia positiva entre el salario mínimo y la inflación.
También aparece un reajuste adicional del 5 % en los rangos salariales, aplicable una vez consolidado el primer aumento.
Entre otros, pide a la empresa más grande de Colombia la entrega de siete camionetas 4×4 nuevas y financiamiento total para la construcción y mantenimiento de varias sedes sindicales.
Siguiendo con las exigencias económicas, en el pliego aparece un auxilio de seguridad trimestral, el cual va entre $212,4 millones para la Junta Directiva y montos superiores a los $10 millones para otros. La razón, grave situación de orden público.
En esa misma línea, la USO reclama una partida única de $4.500 millones para 2026, monto que Ecopetrol debería indexar con la inflación a partir del siguiente año.
Las peticiones también incluyen a la familia del trabajador, con apoyos relacionados con el reembolso total de cursos de informática e idiomas para los hijos, sin importar el nivel educativo, y créditos de hasta 100 salarios mínimos para proyectos de energías alternativas en las viviendas de los empleados.
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¿Qué más exige la USO?
Otro de los temas tratados se relaciona con la jornada laboral. El sindicato de Ecopetrol propuso una reducción a 39 horas semanales para el personal administrativo y a 42 horas para quienes trabajan por turnos.
Por otra parte, la propuesta establece que el trabajo nocturno, comprendido entre las 6:00 p. m. a las 6:00 a. m., reciba un pago adicional del 50 % sobre la tarifa diurna.
Adicional a lo anterior, otra de las exigencias es la entrega de viáticos internacionales de entre US$400 y US$500 diarios para comisiones en el exterior, subsidios mensuales de combustible para vehículos particulares y una prima de instalación equivalente a 70 días de salario para quienes sean trasladados de municipio.
Mientras, estabilidad laboral para los empleados contratados hace 16 meses no se quedó por fuera. También el sindicato busca que se condonen todas las deudas con Ecopetrol para trabajadores que acumulen más de 180 días de incapacidad y estén en proceso de evaluación de pérdida de capacidad laboral.
Entre las propuestas finales, la USO propone la potestad de presentar candidatos para la Junta Directiva y la presencia de un delegado sindical en el comité directivo cuando lo consideren necesario.
Finalmente, exige contratar 1.000 nuevos trabajadores para la nómina directa de la empresa y, por otra parte, recursos por $12.500 millones de para remodelar clubes sociales y $3.500 millones adicionales para la creación de un centro de memoria histórica del sector petrolero.