La experiencia de Nu con Pix en Brasil que preparó el camino para la revolución con Bre-B en Colombia

Colombia está viviendo una transformación financiera sin precedentes con la llegada de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República que permite transferencias de dinero instantáneas, gratuitas y seguras entre cualquier entidad. Con el que las entidades bancarias buscan eliminar las barreras y promover la interoperabilidad total.
Ante ese escenario, Nu Colombia se posiciona como actor clave en esta revolución, aprovechando su experiencia con Pix en Brasil.
La experiencia y preparación única de Nu para Bre-B
Nu se ha preparado para la llegada de Bre-B basándose en su sólida experiencia en Brasil, particularmente en la implementación y el liderazgo de Pix, el sistema de pagos inmediatos de ese país.
Durante los últimos meses, los equipos de producto, ingeniería, diseño y otras áreas han colaborado intensamente para desarrollar la mejor experiencia Bre-B del mercado. Se han enfocado en las necesidades de los clientes en el país, creando una plataforma intuitiva y sin fricciones. Su objetivo ha sido asegurar que la interacción con Bre-B dentro de la aplicación sea ﬂuida y segura, facilitando así el movimiento de dinero para los usuarios.
También han hecho un esfuerzo en la pedagogía de las llaves, que continuarán haciendo durante los próximos meses.
Santiago Matamoros, director de Producto de Nu Colombia, aﬁrmó: «El lanzamiento de Bre-B traza un momento decisivo para el país. Este no es solo un nuevo sistema de pagos; es la llegada del futuro de las ﬁnanzas y un cambio fundamental hacia un panorama ﬁnanciero más transparente, eﬁciente y, en última instancia, más equitativo”.
Y, agregó: «Nuestra experiencia en Nu, con clientes en el 100 % de los departamentos de Colombia y más del 90 % de los municipios del país, nos ha enseñado que los productos digitales fáciles de usar para cualquier persona con un celular y conexión a internet son clave.»
Bre-B: La simplicidad de las llaves
Con Bre-B, las transferencias son tan sencillas como enviar un mensaje. Las «llaves» —número de celular, cédula, correo electrónico o la Llave Nu— permitirán identificar las cuentas de destino sin necesidad de memorizar largos números.
Santiago Matamoros destaca: «Ahora, solo necesita que le comparta su llave, ingresarla en la app de Nu, elegir el monto, conﬁrmar con su pin y listo”. Este sistema flexible se adapta al día a día de los usuarios, permitiendo recibir pagos de cualquier entidad.
La experiencia pionera de Nu con Pix en Brasil sienta las bases para Bre-B en Colombia
La propuesta de Nu para Bre-B no es una teoría; se fundamenta en su experiencia con Pix en Brasil. Este sistema de pagos instantáneos ha revolucionado el uso del efectivo e impulsado la inclusión financiera en el país, y Nu ha sido un actor central en esta transformación.
Nubank, la empresa matriz de Nu Colombia, es un participante clave en Pix, procesando más de 2.000 millones de transacciones Pix al mes, lo que representa una de cada tres transacciones en Brasil. Esta trayectoria ha otorgado a Nu un conocimiento profundo sobre la implementación, facilidad de uso e impacto social de los sistemas de pago instantáneo a gran escala.