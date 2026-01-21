Expofitness anuncia nueva edición en Medellín; novedades y actividades del evento

A lo largo de sus 13 ediciones, Expofitness ha reunido a más de 200.000 visitantes, cientos de marcas nacionales e internacionales, convirtiéndose en un motor de crecimiento para la industria del fitness, el deporte y la vida saludable.
Una de las grandes novedades para la edición 2026, que se realizará el 21 y 22 de febrero en Plaza Mayor, Medellín, es la llegada por primera vez a Colombia y Latinoamérica de Hyrox PFT (Physical Fitness Test), el formato oficial de evaluación física del reconocido circuito internacional Hyrox.
Esta competencia combina resistencia, fuerza y acondicionamiento físico bajo estándares globales, atrayendo a atletas amateurs y profesionales, comunidades deportivas y marcas especializadas. Su realización en Medellín posiciona a la ciudad dentro del calendario mundial de eventos fitness de alto rendimiento.
Este evento se realizará durante los días de Expofitness desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. El test se compone de seis ejercicios realizados en secuencias y sin pausas, como una carrera de 1.000 m, burpees con saltos de longitud de 90 cm, zancadas estáticas, remo ergométrica, flexiones y 100 wallballs.
“Vengan a la carrera, haganla, que ese examen les va a dar una guía de la categoría en la que pueden participar en nuestros eventos mayores. Dentro del evento, dispondremos de una área de calentamiento y de inmediato ingresas a la carrera”. relató Frank Valencia, vocero Hyrox Latinoamérica.
También la organización anunció Expofitness Runn, una carrera urbana con distancias de 5k – 10k – 15K.
Por otra parte, la proyección internacional del evento se refuerza con alianzas estratégicas, así lo explicó Felipe Henao, gerente de Expofitness. “Generamos una macrorrueda de negocios en donde los empresarios podrán hacer parte de ese mercado de bienestar integran las diferentes oportunidades comerciales dentro de un solo lugar. TAB se realizará el 20 de febrero y conectará a marcas con compradores locales y oportunidades reales en el mundo del fitness, la salud y el bienestar Latinoamericano”.
Los interesados en conocer más detalles de Expofitness 2026, pueden acceder por medio del enlace.