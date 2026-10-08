Hace una década, hablar de energía solar en Colombia era hablar de una industria que apenas comenzaba a abrirse camino. Hoy, la transición energética dejó de ser una conversación de futuro y se convirtió en uno de los grandes desafíos para la economía, la industria y el sistema energético del país. En este contexto, ExpoSolar Colombia llega a su décima edición, consolidándose como el principal escenario de encuentro para la tecnología, el conocimiento, la inversión y los negocios alrededor de la energía solar. Así lo ratifica al consolidarse como la segunda feria solar más grande de la región latinoamericana y caribeña, después de Intersolar Brasil.
Del 28 al 30 de octubre, Corferias, en Bogotá, reunirá nuevamente a fabricantes, distribuidores, integradores, instaladores, empresarios, entidades públicas, academia y profesionales de la cadena de valor de la energía solar. La feria caracterizada hasta hoy por contar con la participación de 37 países, 16 de ellos de la región latinoamericana y caribeña, consolida su carácter internacional, en un momento en el que el desarrollo de nuevas fuentes de generación y tecnologías para producir, almacenar y gestionar la energía cobra cada vez mayor relevancia.
“Hace diez años, ExpoSolar Colombia nació en un momento en el que la energía solar todavía estaba construyendo su lugar en la región Latinoamericana y caribeña. Hoy, llegar a nuestra décima edición nos permite mirar una industria que ha crecido, se ha profesionalizado y que cada vez tiene un papel más relevante en las decisiones energéticas de los países. Esta década también representa la consolidación de un espacio que conecta conocimiento, tecnología y oportunidades de negocio para acelerar esa transformación, también ha servido como testigo del nacimiento de una nueva clase empresarial, generadora de empleo e impulsora del desarrollo sostenible que tanto exige la economía contemporánea y pide a gritos el planeta, señala Carlos Yepes, director de ExpoSolar Colombia.
Así ha sido la evolución de ExpoSolar Colombia
La evolución de ExpoSolar Colombia también refleja el crecimiento de este mercado. En la primera edición año 2017, la feria reunió 9.000 visitantes, 130 marcas en exposición, se registraron 500 citas en su rueda de negocios y 2.600 personas capacitadas. Para la edición del año 2025, la feria reunió a más de 19.000 visitantes y 400 marcas en exposición, además de registrar más de 5.000 citas en su rueda de negocios y 4.900 personas capacitadas. Para este año 2026, donde ya contamos con una cadena de valor del sector solar ya muy definida y un mercado más consciente del tema y consolidado el encuentro busca profundizar esa conexión entre oferta y demanda y mostrar cómo las soluciones solares van mucho más allá de la conexión de los paneles fotovoltaicos, con desarrollos relacionados con almacenamiento energético, digitalización y portabilidad de la energía, movilidad eléctrica sostenible, agrovoltaica, arquitectura fotovoltaica, iluminación LED solar y otras tecnologías vinculadas a la transición energética.
Este escenario cobra especial importancia frente a los retos que plantea el cambio climático y la posibilidad de nuevos periodos de altas temperaturas y presión sobre los recursos hídricos. Para Colombia, cuya matriz eléctrica tiene una importante participación de la generación hidroeléctrica, contar con fuentes complementarias y tecnologías de almacenamiento y gestión de la energía se convierte en un asunto estratégico.
“Colombia, Latinoamérica y el Caribe tienen un enorme potencial para avanzar en la generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales, pero el reto ya no es solamente incorporar más capacidad solar. También necesitamos hablar de almacenamiento, eficiencia, infraestructura, innovación y de cómo estas soluciones pueden responder a las necesidades reales de hogares, empresas e industrias. ExpoSolar Colombia es precisamente un espacio para poner esas conversaciones sobre la mesa y conectar a quienes están haciendo posible esta transición energética”, afirma Lilián Conde, jefe de proyecto de Corferias.
Por eso, la décima edición de ExpoSolar Colombia no solo tendrá como protagonista a la tecnología disponible, sino también las conversaciones alrededor de los desafíos que enfrenta el sector. La feria contará con una muestra comercial, rueda de negocios, agenda académica y espacios de experiencia que permitirán conocer soluciones y tendencias aplicables a diferentes sectores de la economía.
A diez años de su primera edición, ExpoSolar Colombia plantea así una mirada hacia la próxima década de la transición energética: cómo pasar del potencial solar que tiene la región a una mayor capacidad de generación, almacenamiento, gestión eficiente y acceso a energías limpias integradas.
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