Expresidente de Nueva EPS y tres exdirectivos, señalados de presentar estados financieros ficticios

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe por su presunta participación en un entramado que alteró los estados financieros de la entidad, entre 2019 y 2022.
En la lista de acusados también están el exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; el exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y al exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez,
En el curso de la investigación fueron identificadas 3,4 millones de facturas que relacionaban deudas a diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS), “las cuales fueron ocultadas y dejaron de procesarse”.
De esta manera, los hoy procesados habrían presentado ante la Junta Directiva de la EPS una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio, y reportaron utilidades por $70.563 millones para cubrir las obligaciones pendientes.
“La información adulterada fue entregada a la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de evitar una intervención y obtener la renovación de la licencia de funcionamiento, desconociendo que la entidad registraba pérdidas año tras año”, informó la Fiscalía.
Por todo lo anterior, los cuatro exdirectivos deberán responder en juicio oral, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud.
Adicionalmente, a Cardona Uribe se le atribuye el delito de peculado por apropiación. La audiencia preparatoria de juicio iniciará el próximo 23 de febrero.