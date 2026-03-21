En entrevista con Valora Analitik, Faranda, cadena hotelera de origen español, confirmó que acelera su expansión en Colombia y América Latina con la meta de alcanzar 100 hoteles al 2030, más del doble de su portafolio actual.
Hoy, la compañía opera 45 hoteles en siete países, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, República Dominicana y España, y concentra cerca del 50 % de su operación en Colombia, su principal mercado.
En 2025, Faranda incorporó cuatro nuevos hoteles, todos en Colombia, y cerró el año con niveles de ocupación entre 70 % y 80 %.
Este desempeño consolida al país como el eje de su expansión regional, no solo por volumen, sino por oportunidades en segmentos clave como el turismo corporativo.
Bogotá, foco del crecimiento corporativo
Si bien Cartagena ha sido históricamente el principal activo de Faranda, con 10 hoteles, Bogotá se posiciona como el nuevo frente de crecimiento.
Para 2026, la cadena pasará de tres a cinco hoteles en la capital, con nuevas operaciones en la Zona G y la Zona T, dos de los principales corredores empresariales, financieros y gastronómicos de la ciudad.
La apuesta responde a un cambio en la demanda. El turismo corporativo en Colombia ha venido recuperándose tras la pandemia y, al mismo tiempo, ha evolucionado hacia un perfil de cliente más exigente.
Según Fabiola de Sousa, directora corporativa de mercadeo de Faranda, este viajero ya no toma decisiones únicamente por precio.
“Ha dejado de ser tan sensible a la tarifa y es mucho más exigente en las amenidades y en las características que quiere”, explicó.
En ese contexto, elementos como el desayuno, los espacios de trabajo, las salas de reuniones, el gimnasio, las zonas húmedas y los servicios de bienestar se han convertido en factores determinantes.
Este cambio está obligando a las cadenas a replantear su propuesta de valor: el hotel ya no es solo alojamiento, sino un espacio que combina trabajo, descanso y experiencia.
Esa transformación del cliente ha llevado a Faranda a fortalecer su oferta interna, con el objetivo de aumentar el gasto por huésped y mejorar la competitividad frente a otras cadenas.
Actualmente, la compañía opera más de 70 bares y restaurantes y ha desarrollado marcas propias como Don Ignacio, Pink Dolphin y F Coffee, esta última enfocada en el segmento corporativo y el trabajo remoto.
La estrategia busca dos objetivos. Por un lado, incrementar el consumo dentro del hotel; por otro, atraer al mercado local, que representa una fuente adicional de ingresos.
La lógica detrás es que, si el cliente encuentra servicios, gastronomía y espacios de trabajo dentro del mismo lugar, aumenta su permanencia y su ticket promedio.
Además, este enfoque permite a los hoteles posicionarse como espacios sociales dentro de la ciudad, más allá del alojamiento, una tendencia que ha ganado relevancia en los principales mercados urbanos.
El modelo con el que Faranda busca duplicar su tamaño
El crecimiento de Faranda no se basa únicamente en la apertura de nuevos hoteles propios. La compañía ha estructurado un modelo que le permite escalar más rápido y con menor necesidad de inversión directa.
Por un lado, ha fortalecido su rol como operador de hoteles de terceros, una línea que le permite administrar propiedades sin ser propietaria de los activos.
Por otro, lanzó “Powered by Faranda”, una nueva unidad de negocio enfocada exclusivamente en la comercialización hotelera.
En este esquema, el propietario mantiene la operación del hotel, mientras Faranda se encarga de su posicionamiento comercial, aprovechando su red de distribución y presencia en ferias internacionales del sector.
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Este modelo representa una alternativa para inversionistas que buscan visibilidad global sin ceder la operación y, al mismo tiempo, le permite a la cadena ampliar su portafolio de forma más ágil.
La meta 2030 y los nuevos mercados
Con estas dos líneas de negocio, operación y comercialización, Faranda confía en alcanzar su objetivo de 100 hoteles al 2030.
Incluso, la compañía no descarta acelerar ese crecimiento en el corto plazo. Tras su participación en Anato, estima que podría cerrar 2026 con cerca de 50 hoteles, impulsada por nuevas negociaciones con inversionistas y desarrolladores.
En paralelo, evalúa oportunidades en nuevos mercados como Ecuador, Perú y Argentina, aunque su prioridad sigue siendo consolidar su presencia en los países donde ya opera.