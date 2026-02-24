FDN financiará millonario megaproyecto de energía solar en este municipio de Cundinamarca

La financiación de proyectos de generación renovable continúa avanzando en Colombia, en línea con la política de diversificación de la matriz energética. En este contexto, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunció su respaldo al proyecto solar Barzalosa, que se desarrollará en el municipio de Nariño (Cundinamarca) y busca ampliar la capacidad de producción de energía limpia en el país.
La participación de la entidad contempla un compromiso financiero por $200.358 millones, distribuido en dos instrumentos principales. El primero corresponde a una deuda senior por hasta $164.458 millones, equivalente aproximadamente al 50 % del endeudamiento total del proyecto, con un plazo máximo de 18 años. El segundo instrumento es una garantía bancaria por hasta $35.900 millones.
La deuda senior constituye la base del financiamiento de largo plazo. A su vez, la garantía bancaria permitirá sustituir las cuentas de reserva destinadas al servicio de la deuda y a cubrir los costos de operación y mantenimiento. Esta garantía permanecerá vigente hasta un año después del vencimiento de la obligación principal, lo que mejora el perfil de riesgo frente a los financiadores y fortalece la bancabilidad de la iniciativa.
Además del aporte de recursos, la FDN participó como coestructurador de la operación. Su intervención incluyó el acompañamiento en el diseño financiero y en la estructuración integral del esquema de financiación, un componente determinante para la viabilidad de proyectos de infraestructura energética de gran escala.
Enrique Cadena, vicepresidente de Finanzas Estructuradas de la FDN, afirmó que “la financiación del proyecto Barzalosa refleja la capacidad de la FDN para estructurar soluciones financieras de largo plazo que viabilizan proyectos estratégicos de transición energética en Colombia”. El directivo agregó que este modelo demuestra que, mediante esquemas financieros sólidos y alianzas con inversionistas internacionales, es posible acelerar la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico nacional.
¿Cómo será el proyecto Barzalosa en Nariño, Cundinamarca?
El proyecto Barzalosa contempla la construcción y operación de una planta solar fotovoltaica con una capacidad instalada de 130 megavatios pico (MWp). Asimismo, incluye el desarrollo de una línea de transmisión de aproximadamente seis kilómetros, necesaria para conectar la generación al sistema interconectado.
Recomendado: FDN logra hito: contratará millonario crédito externo para proyectos de energía renovable
Se prevé que la central entre en operación durante el primer semestre de 2027. La estructura de ingresos será diversificada. Por un lado, contará con un contrato de compraventa de energía (PPA) a 15 años con BTG Pactual, comercializador relevante en el mercado energético latinoamericano. A ello se sumarán los ingresos provenientes del Cargo por Confiabilidad y de las ventas en el mercado spot de energía.
El desarrollo está liderado por Scatec ASA, compañía noruega especializada en energías renovables, que posee el 65 % de participación accionaria. La empresa también será responsable de las labores de ingeniería, procura y construcción (EPC) a través de su filial en Colombia. El 35 % restante pertenece a Norfund, fondo de inversión del Gobierno de Noruega enfocado en proyectos en economías emergentes.
Scatec reporta cerca de 6,3 gigavatios en operación y construcción a nivel global, mientras que Norfund administra un portafolio cercano a US$4,5 billones con presencia en más de 25 países. Adicionalmente, el proyecto podría acceder a recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y de los Climate Investment Funds (BID/CIF), lo que aportaría respaldo técnico, financiero y ambiental.