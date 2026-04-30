La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) presentó su informe de Balance Petrolero 2025. El análisis toma como referencia la evolución del sector durante el segundo semestre del año, los datos de cierre anual y los más recientes del 2026.
En esta edición, y en el marco de la misión de relacionamiento que realizó el gremio en Venezuela, el reporte también analiza la dinámica de la industria de hidrocarburos en el país vecino. La iniciativa contó con la participación de empresas, gremios y expertos, donde se identificaron oportunidades de articulación con compañías locales.
Actividad en Colombia
Entre julio y diciembre de 2025, se perforaron 45 pozos exploratorios en el territorio nacional. La cifra se traduce en un incremento del 32,4 % (11 pozos adicionales) frente a los 34 registrados el año anterior.
Por su parte, en el primer bimestre de 2026 se perforaron cinco pozos exploratorios. Este resultado evidencia una desaceleración de 44,4 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando la cantidad ascendía a nueve.
En materia de actividad sísmica, Campetrol indicó que durante el 2025 se adquirieron 740 km 2D equivalente, lo que corresponde a una disminución de 73,7 % (-2.071 km) frente a los 2.811 km de 2024.
“En perspectiva, la actividad exploratoria y sísmica se ubica por debajo de los niveles observados en 2022, cuando Colombia alcanzó la adquisición de 1.904 km de sísmica 2D y la perforación de 87 pozos exploratorios. Frente a 2025, esto representa una variación de -61,1 % (-1.163,8 km) en sísmica y de -48,3 % (-42 pozos) en exploración, lo que evidencia una menor dinámica en la generación de información geológica y en la incorporación de nuevos prospectos exploratorios”, destacó el gremio.
En cuanto a los pozos en desarrollo, los datos muestran que en 2025 se reportaron 463 pozos activos, lo que se traduce en 14 pozos menos que en 2024; es decir, el indicador presentó una caída cercana al 3 %. En contraste, entre enero y febrero del año en curso, se registraron 72 pozos, frente a 61 en el mismo periodo del año anterior, lo que corresponde a una variación de 18,0 % (11 pozos adicionales).
Por otro lado, Campetrol dio a conocer que la producción fiscalizada de petróleo en 2025 se ubicó en 746,5 KBPD, lo que representa una disminución de 3,4 % (-26,2 KBPD) frente a 2024; mientras que, con corte a marzo de 2026, la producción promedió 740,8 KBPD, con una caída de 2,2 % (-17,0 KBPD) frente al mismo periodo del año pasado.
En cuanto al gas natural, la disponibilidad promedió 964,3 MPCD en 2025, frente a los 1.172,4 MPCD en 2024, con una variación de -17,8 % (-208,8 MPCD) y una participación de 17,7 %.
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Resultados en Venezuela
De acuerdo con información presentada por PDVSA, en diciembre de 2025 la producción de petróleo superó los 1.200 KBPD (1,6 veces la producción de Colombia en el mismo año). En el caso del gas, esta alcanzó niveles superiores a 4.120 MPCD (5,2 veces la producción comercializada de Colombia).
El gremio energético destacó que este comportamiento se enmarca en una tendencia de crecimiento observada en los últimos 13 meses, en los que la producción ha registrado un incremento 18,1 %, apalancada, entre otros factores, por la incorporación de 42 taladros el año pasado (+42,4 % respecto a 2024), alcanzando un total de 141 equipos operativos.
La entidad también hizo énfasis en que, para alcanzar la meta de producción de 1,37 millones de barriles por día a diciembre de 2026, Venezuela requiere un incremento en la actividad de equipos de perforación y reacondicionamiento. Además, de fortalecer su capacidad de generación de energía, el mantenimiento de la infraestructura operativa y la disponibilidad de capital humano capacitado.
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