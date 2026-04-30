En el Eje Cafetero, el gas natural expande cobertura en medio de incrementos por importaciones

El sector del gas natural en Colombia atraviesa un momento de presión marcado por el desbalance entre la oferta nacional y la creciente demanda, lo que ha obligado a recurrir a mecanismos de importación, impactando directamente las tarifas de servicio por los altos costos que eso genera.
A lo anterior se suma la volatilidad de los mercados internacionales de petróleo y gas, afectados por los conflictos geopolíticos, lo que continúa siendo un factor determinando en la formación de los precios.
En el escenario planteado opera Efigas, una compañía que nació en 2009 tras la fusión de tres empresas regionales: Gases del Quindío, Gas de Risaralda y Gas Natural del Centro en Caldas.
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Desde entonces, explicó Carlos Mazeneth, gerente general de Efigas, la empresa ha mantenido tarifarias heredadas de los contratos de concesión firmados con el Ministerio de Minas y Energía en 1997, derivando así en cobros diferenciales entre los territorios donde presta el servicio.
Por su parte, en el Eje Cafetero, la incorporación de gas importado en la canasta energética ha generado incrementos tarifarios, especialmente en sectores como el industrial y el de gas natural vehicular, que no tienen la misma prioridad que el consumo residencial.
“No hemos sido ajenos a lo que está pasando a nivel nacional (…) principalmente en el sector industrial donde se ve más afectada la tarifa”, señaló Mazeneth.
Además, la volatilidad internacional sigue siendo un riesgo latente. “Mientras tengamos contratos de importación de gas a corto plazo, esas volatilidades pueden afectar la tarifa o el costo de gas que llega al país”, afirmó el gerente.
No obstante, a pesar del entorno desafiante, Efigas supera una cobertura del 96 % en los territorios donde opera, atiende 78 poblaciones —32 de ellas cabeceras municipales— y registra un crecimiento sostenido de cerca de 25.000 nuevos usuarios por año. Actualmente, cuenta con cerca de 750.000 usuarios conectados al sistema.
Adicionalmente, Mazeneth reveló que sus planes de expansión están enfocados en zonas rurales y corregimientos, con el objetivo de llevar el servicio a comunidades que aún no cuentan con conexión.
En cuanto al respaldo del sector, destacó que los gremios han comprendido el contexto que enfrenta la industria. “El sector gremial ha sido consciente que se debe más a política de estado y a política de gobierno que a gestión empresarial de las compañías”.
Así, de cara al futuro, el principal reto del sector del gas natural en Colombia pasa por la necesidad de fortalecer la política pública. “Las compañías han hecho la tarea bien, pero definitivamente se necesitan políticas de estado coherentes, consistentes, que motiven la inversión”.
Entre las medidas clave, se destaca la necesidad de incentivar la exploración de gas, promover la inversión extranjera, ajustar la regulación a las dinámicas actuales del mercado y revisar proyectos de gas no convencional, dado el potencial de reservas con el que cuenta el país.