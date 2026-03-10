La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) es el «gremio de gremios» de ese país, funcionando como la cúpula empresarial más influyente y el principal interlocutor del sector privado ante el Estado y organismos internacionales.
Fue fundada en 1944, esta entidad agrupa a cámaras empresariales regionales y sectoriales de actividades como comercio, industria, agricultura, banca, construcción y servicios, con el objetivo de defender la libre empresa y la propiedad privada como motores del desarrollo.
Para asimilarlo al contexto colombiano, Fedecámaras se parece más al Consejo Gremial que a la ANDI. Además, en el año 2002 su presidente, Pedro Carmona, asumió brevemente (menos dos días) la presidencia de Venezuela durante la crisis política de abril de 2002 que derivó en el derrocamiento temporal del mandatario Hugo Chávez.
En diálogo con Valora Analitik, el actual presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, les hace dos propuestas de negocio a los empresarios colombianos, describe los principales cambios que ha tenido Venezuela este año, los desafíos para no cometer los errores del pasado y lograr consolidar una reactivación integral del país de la mano del sector productivo, entre otros temas.
Después de dos meses de la captura de Maduro, tantos eventos, noticias y anuncios, ¿qué destacaría más y qué espera para los próximos 90 días?
R/: La realidad venezolana a partir de enero presupone tres cambios interesantes. El primero son los cambios que se están dando en todo el estamento político. Luego, tienes el cambio que se está dando en toda la expectativa de los agentes económicos. Y finalmente, tienes el cambio que se está dando en la expectativa de la ciudadanía en general. Si lo ponemos en orden de velocidad, tal vez el tema político va a velocidad uno, el tema económico va a velocidad dos y el tema de la gente y la expectativa de la gente va a velocidad tres.
Por primera vez en muchos años, estamos viendo a los ciudadanos por delante de los otros dos. Así que hay que ver cómo se desarrolla el año y si el desempeño económico realmente va a estar a la par de las expectativas que tiene la gente. Recomendaría algo de prudencia en ese sentido y enfocarse un poco en resolver problemas estructurales que tenemos, que, por cierto, son los mismos que teníamos en diciembre.
¿Cuáles son esos problemas estructurales?
R/: El problema energético relacionado con la electricidad que teníamos en diciembre, lo seguimos teniendo ahora. El problema de acceso a financiamiento y el tamaño y estrechez del mercado que teníamos en diciembre, lo seguimos teniendo ahora. Los impuestos que pagábamos en diciembre, los seguimos pagando ahora. Y la economía inflacionaria que teníamos en diciembre, la seguimos teniendo ahora. Así que creo que hay que enfocarse en esos cuatro elementos y seguir trabajando. Y bueno, si este resurgimiento de la industria petrolera se va a materializar, esperamos que, a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos de la historia, esta vez sirva para fortalecer cadenas de valor alrededor, no solo del hecho económico de la explotación petrolera, sino en otras áreas fundamentales para el país.
¿Cómo evitar esos errores del pasado, háblenos más de las cadenas de valor?
R/: Para que usted eleve los ingresos privados y al mismo tiempo los ingresos de la población, la única solución que se nos ocurre proponer es desarrollar cadenas de valor y seguir el modelo de micro, pequeñas y medianas empresas que han seguido varios países en América Latina. De hecho, creo que Colombia ha seguido bien este modelo. Estamos hablando de un modelo que en la región latinoamericana compone el 99 % del tejido económico-empresarial.
Así que, como entenderá, con un país como Venezuela, que sus exportaciones no tradicionales totales son la mitad de las que se hacen en Antioquia, presupone que en Antioquia están haciendo algo demasiado bien o que en Venezuela estamos haciendo algo demasiado mal. Le dejo a usted la respuesta a la pregunta. Lo importante es que, habiendo diagnosticado el problema, tenemos que revertir esa situación.
Recursos naturales, capacidad energética, tiene una planta industrial, tiene capacidad turística, capacidad comercial, no solo para igualar la productividad colombiana, sino incluso con la palanca energética sobrepasarla. Es bien sabido que si todo funcionara bien, podría ir más allá. Si apoyamos al sector productivo, podemos hacer realidad todo el potencial que tiene Venezuela.
En estos meses hemos tenido propuestas de varios sectores para impulsar la reactivación, pero por dónde empezar, ¿qué proponen desde Fedecámaras?
R/: Aquí tenemos planes y desarrollos teóricos y prácticos interesantes en todos los sectores. El tema es hacer las cosas, el tema es que lleguen los recursos, el tema es que llegue el financiamiento, y el financiamiento podría llegar a Venezuela sin necesidad del tema petrolero. El tema es que, obviamente, el parámetro de confianza no es el más deseable, que tal vez tienen en otros países. Pero sí, efectivamente, entregamos un plan de recuperación eléctrica a las autoridades nacionales.
¿Ha hablado con Delcy Rodríguez o alguien del gobierno o la encargada de negocios de EE. UU. en Caracas después del 3 de enero?
R/: Siempre estamos en contacto con todas las agencias gubernamentales.
¿Y qué oportunidades ve para los empresarios colombianos en esta primera etapa?
R/: Bueno, creo que ya aprovecharon todas, porque en la balanza comercial tienen el 90 % del comercio. ¿Cuántas más oportunidades van a aprovechar? ¿Qué más vamos a importar si la balanza está 90 % – 10 %? Mire, ustedes tienen del lado colombiano 300.000 empleos, por lo menos 300.000 empleos de gente que trabaja en fábricas de productos que vienen acá para Venezuela. Lo que dije en un foro que realizamos con ProColombia en Caracas con empresarios de ambos países, quisiéramos que el volumen de negocio y empleo crezca. El volumen de empleo de este lado del negocio puede crecer y puede, al mismo tiempo, equilibrarse a medida que haya más empleos del lado venezolano.
Esta rehabilitación de proyectos, es decir, proyectos ‘brownfield’ en el sector petrolero, en el sector energético, en agua, telecomunicaciones, ¿qué oportunidades ve para los empresarios colombianos?
R/: Creo que en este momento las formas son importantes, porque la manera en que me lo está diciendo, implicaría, teóricamente, que vamos a hacer lo que siempre hicimos. Vienen algunos recursos del petróleo, los vamos a invertir. No quiero entrar en la consideración de si se gasta socialmente o si se invierte socialmente. Dejamos esa discusión para después. La verdad es que si lo hace así, va a obtener exactamente el mismo resultado que ha obtenido siempre durante 112 años.
¿Me puede recordar cuáles son esos resultados?
R/: Ese es el país que tenemos, ahora mismo que no tiene capacidad productiva. Esa es la realidad. Ese es el país que importa el 90 % de Colombia. Esa es la realidad. Así que, las formas importan. Las formas importan mucho. Si la forma va a ser poner esos recursos en áreas estratégicas, para dar cobertura a la población, como salud y educación, por ejemplo, ponerlo en áreas estratégicas y permitir que la empresa privada se desarrolle y promueva exportaciones, primero abordando el tema de la formación de la fuerza laboral y luego abordando el tema del acceso a la tecnología por parte de las empresas, actualización tecnológica. Creo que sí tenemos la posibilidad de que ese 90 % – 10 %, incluso cuando el volumen de negocios crezca, porcentualmente se pueda equilibrar. Pero realmente 90 %- 10 % es un horizonte que no creo que sea el máximo horizonte de beneficio para Colombia, no lo creo, porque tienes 90 % – 10 % con una sociedad que no tiene poder adquisitivo.
Claramente, para un empresario colombiano ese 90 % – 10 % es en el contexto actual de una torta pequeña; para ellos sería mucho mejor tener un 60 % – 40 %, pero en un mercado como el que se tuvo a comienzos de los 2000…
R/: Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Usted puede responder esa pregunta por mí.
Ustedes en Fedecámaras conocen mejor que nadie el potencial de las regiones de Venezuela más allá de Caracas. Hablemos del potencial de una ciudad como Valencia, por ejemplo. ¿Qué potencial tiene ahí para los empresarios colombianos?
R/: Bueno, mire, el tema de las regiones en Venezuela es total. La verdad es que si tuviera que venir de otro país, invertiría directamente en las regiones, porque en Caracas no se produce absolutamente ningún producto de exportación, en Caracas no se produce materia prima, en Caracas no producimos los alimentos que se consumen en la misma ciudad, creo que hay que ir directamente a los centros donde se está obteniendo y transformando la riqueza.
Si quiere invertir en energía, en petróleo y gas, tiene que ir a la región oriental o a la región occidental en Zulia. Si quiere invertir en agroindustria o en materias primas de cadena de proteína vegetal, tiene que ir a los llanos, a la zona de Portuguesa. Por ejemplo, si quiere invertir en proteína animal, tiene que ir al pie del monte andino, también tiene que ir a los llanos. Así que creo que ahí están las oportunidades muy interesantes, no solo para los venezolanos, también para los colombianos.
Considero un error que quieran enfocar la relación con Venezuela como un asunto de maximizar la producción del lado colombiano y enviar productos a Venezuela. No dudo que eso genere rentabilidad, no lo dudo. Pero como usted dijo, va a enviar muchos productos, una torta pequeña.
Les propongo dos negocios a los colombianos. El primero es invertir en Venezuela. Y el segundo es también invertir en hacer crecer el mercado en Venezuela porque el crecimiento del mercado va a generar un consumo mucho más interesante que el que tienen ahorita en este momento. Es decir, el 50% de un consumo futuro puede ser más interesante que el 90% del consumo actual.
Si tuviera en frente a empresarios colombianos ¿Qué proyecto de infraestructura o cuál sería la joya de la corona que usted diría, bueno, métanse en esto hoy, porque tienen el dinero para hacer algo a corto plazo? ¿Y que pueda tener potencial en Venezuela?
R/: Les diría que cualquier proyecto de construcción de infraestructura en Venezuela terminará siendo rentable a la vuelta de la esquina, será en un periodo de mediano plazo, terminará teniendo algunas variables de rentabilidad interesantes. Pero si quieren un negocio mucho más interesante que la creación de infraestructura, en términos de rentabilidad y crecimiento, les diría que inviertan en la construcción del mercado venezolano. Si invierten en la construcción del mercado venezolano, los retornos pueden ser mucho más interesantes que en cualquier otro negocio.
Y eso sería igual para la familia Cisneros, ¿verdad? Porque el Grupo Cisneros está organizando un fondo de capital privado de más de US$1.000 millones para invertir en la reconstrucción de infraestructura, telecomunicaciones, energía y logística en Venezuela…
R/: Les digo a todos los empresarios, la clave de Venezuela en este momento es la reconstrucción del mercado interno. Así que todo lo que se pueda hacer para reconstruir el mercado interno será recompensado con una tasa de retorno nunca vista en la historia.
Bueno, pero entonces, ¿cuáles son los cuellos de botella más críticos para que eso sea una realidad?
Insisto, hay cuatro elementos fundamentales. Aquí hay que hacer una inversión importante en formación. Aquí hay que hacer una inversión importante en acceso a tecnología. Por supuesto, hay que reforzar e implementar una visión exportadora. Honestamente, no sé si ahora, con la facilidad del petróleo, esa visión exportadora se pueda implementar fácilmente, porque es demasiado cómodo atarse al ‘commodity’. Es una gran tentación. Es extremadamente fácil. No sé si estamos listos para aprender de las lecciones económicas del pasado. Lo veremos en la práctica. Espero que sí. Y por supuesto, el tema de la institucionalidad es importante. Si la institucionalidad va al frente y dice, no, esta inmensa cantidad de recursos debe servir para potenciar las capacidades de la gente y para potenciar la capacidad de producir en Venezuela, bueno, creo que nos va a ir bien. Si lo vemos de otra manera, tal vez no vaya tan bien.
Bueno, y ahí en institucionalidad, esa vía rápida que vimos con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, ahora se habla de una ley de apertura económica en la que precisamente se abriría la Ley Minera y el tema eléctrico, e incluso replicar el modelo CPP para el sector eléctrico. ¿Cómo ve esos cambios en las reglas del juego o lo que está pasando en el Legislativo?
R/: Lo primero que recomiendo es tener mucho cuidado y verificar la agenda legislativa porque ahora mismo aquí en Venezuela hay un festival de propuestas de ley y resulta que muchas veces hay gente dando entrevistas hablando de leyes que no están en la agenda legislativa. Así que hay que tener cuidado con eso. Obviamente, no es imposible poner un tema en la agenda legislativa.
Es perfectamente posible. Pero muchas veces nos encontramos hablando de horizontes, cambios y nuevas leyes que no están en la agenda. Así que hay que tener cuidado primero con eso. Si hay propuestas para modificar la Ley del Servicio Eléctrico Nacional, de hecho participamos en la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos y ahí introdujimos la propuesta sobre el tema de resolución de conflictos desde el arbitraje, hablamos de las regalías y de la importancia de limitar los impuestos sombra. Porque en Venezuela, el tema de los impuestos es extremadamente complejo. Si suma impuestos, tasas y contribuciones, se pierde más del 50% de la rentabilidad.
Y ni hablar del tema laboral, ¿verdad? Porque nadie, empezando por el sector público, puede pagar todas las obligaciones que están la ley actual en temas laborales…
R/: Así es, pero ahí en el tema laboral sí le digo que tengo esperanza, una muy buena esperanza, porque estoy viendo bastantes puntos de convergencia, entre los trabajadores, el gobierno y la empresa privada. Las conversaciones se están dando, y bueno, obviamente, con las diferencias importantes que cada uno tiene, pero sí, de alguna manera, se nota que puede haber puntos de convergencia para poder resolver el tema. Obviamente, creo que cualquier solución también pasa por un aumento en los ingresos de la gente y la mejora. Creo que es momento de invertir en Venezuela. Creo que es momento de hacer cosas porque todo está por resolverse, pero a diferencia de otras veces, estamos en el camino, en dirección y sentido, correcto para resolver. ¿Qué se va a resolver mañana a corto plazo? No lo creo, no lo veo sinceramente, pero sí estamos en el camino correcto, entonces como le dije a los empresarios colombianos, vengan a invertir en Venezuela, que el único riesgo es que quieran quedarse.