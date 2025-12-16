Felipe Gutiérrez, gerente de aerolínea Clic, será el nuevo COO de Avianca

A través de un comunicado, Avianca informó que, a partir del próximo 13 de enero de 2026, Felipe Gutiérrez Forero -quien permanecía como gerente general de Clic- asumirá como el nuevo Chief Operating Officer (COO) de la compañía.
En este nuevo cargo, será responsable de garantizar la eficiencia operacional, manteniendo los estándares de seguridad de la empresa aérea.
Gutiérrez cuenta con un MBA del Inalde Business School y una especialización en Legislación Financiera y títulos en Finanzas y Derecho de la Universidad de los Andes.
En total, suma más de 15 años de experiencia en el sector aéreo y ha jugado un papel fundamental en la redefinición de la conectividad regional en Colombia. En su experiencia más reciente, precisamente, lideró la evolución de aerolíneas como EasyFly y su transformación hacia Clic.
“Es una gran alegría darle la bienvenida a Felipe al equipo de Avianca. Confiamos que con su liderazgo y comprobada capacidad de ejecución en la industria seguirá fortaleciendo nuestro compromiso de brindar seguridad, excelencia y eficiencia en cada operación, estando siempre al lado de nuestros clientes para entregar el servicio que merecen” señaló Gabriel Oliva, presidente de Avianca.
Por su parte, Gutiérrez afirmó que “es un honor unirme en los próximos días a Avianca y seguir fortaleciendo su operación. Sé lo que significa la aerolínea para los colombianos y los latinoamericanos y trabajaré para seguir elevando y consolidando el servicio que entregamos a nuestros clientes, junto a todo el equipo”.
Los cambios recientes en Avianca
El ingreso del exejecutivo de Clic no es el único que viene haciendo Avianca en su estructura corporativa.
Recientemente, la empresa comunicó la salida de Frederico Pereira como CEO de la empresa y designó a Gabriel Oliva como su reemplazo.
Este cambio se efectuaría el 28 de febrero de este año tras cinco años de Pereira al frente de las operaciones de la aerolínea más relevante del mercado colombiano y una de las más significativas a nivel regional.
Oliva, precisamente, ocupaba el cargo de CCO que, según el anuncio de hoy, llegará a suplir el gerente general de Clic.