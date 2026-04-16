Gobierno Petro habló sobre si habrá o no racionamiento por un muy fuerte Fenómeno de El Niño

Entidades externas, gremios locales y el mismo gobierno Petro aseguran que es muy importante entrar a revisar los eventuales efectos del Fenómeno de El Niño.
Las primeras estimaciones apuntan a que la fuerte temporada de calor se verá en el país desde la mitad de año, y a lo largo del segundo semestre del 2026.
La preocupación se centra en el hecho de que el Fenómeno de El Niño, para esta ocasión, sería tal vez uno de los más fuertes desde que existen registros.
Algunos primeros llamados de atención apuntan a que las sequías podrían ser tan complejas que, de nuevo, el nivel de los embalses se vería afectado y lo que esto represente para la generación de energía.
Lo que ve el gobierno Petro sobre el Fenómeno de El Niño
Edwin Palma, ministro de Energía, dijo que se sopesan desde ya todas las opciones para que Colombia no deba pasar por episodios de racionamiento, ya sea de energía o de agua.
“¿Cómo podemos enfrentar ese fenómeno para que en el país no haya un minuto de racionamiento?”, dijo Palma, añadiendo que es necesario que desde ya se tomen medidas de uso cuidados de los recursos.
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Agregó en todo caso que este Fenómeno de El Niño debe llevar a “prepararnos para el peor escenario, suponiendo que sea el más grande, el Super Niño, para adoptar todas las medidas que nos permitan superar ese evento climático”.