MinMinas: «tenemos que estar listos para el peor escenario» ante posibilidad de un Fenómeno de El Niño grave

En el marco del Congreso de Naturgas (Asociación Colombiana del Gas Natural) que se está llevando a cabo en Cartagena, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, señaló que expertos del clima advirtieron que probablemente habrá un fenómeno de El Niño, y también que existe la posibilidad de que sea un evento grave. Según explicó, los agentes del sector que deben prepararse para el peor escenario, en caso de que este se materialice, y adoptar las medidas que permitan enfrentar un nuevo evento que él asoció al cambio climático.
Luegó indicó que el escenario global presenta desafíos. Manifestó que la guerra en Irán y lo ocurrido en el estrecho de Ormuz han puesto los precios al alza del crudo, incrementando la inflación en el mundo, la escalada de la crisis energética en varios países y también cambiando el panorama del sector en Colombia y el mundo.
Añadió que está sobre la agenda el papel que está jugando China, las negociaciones que Colombia puede avanzar con Venezuela, y el incremento de los precios de los fertilizantes a causa de la coyuntura a nivel mundial.
“Está presente el tema de Ecuador y la posibilidad de conexión con Venezuela, no solamente en materia de gas, sino también de petróleo, y que podamos avanzar en la vieja deuda que lleva cerca de 20 años, que es subir centro oriente y de esa manera conectarnos con Panamá”, dijo.
El cambio climático en la agenda
Según Palma, es una buena noticia que Promigas haya estado negociando con compañías como Zelestra, con la finalidad de que el sector empresarial pueda avanzar en la descarbonización de sus operaciones y también que se desarrolle en materia de energía renovable.
“Esta transición energética para nosotros en materia de gas significa que nada cambia en la disposición normativa, teniendo en cuenta que tenemos un programa de gobierno y un plan nacional de desarrollo que tiene legitimidad democrática hasta el próximo 7 de agosto. Ya dependerá del pueblo colombiano los ajustes que le hagan a la política energética del país, pero quiero mencionar algunos. Primero, el decreto 1467 de 2024 permitió más competencia, más oferta y envió señales al mercado, incluso para viabilizar la operación comercial de Sirius”, manifestó.
De los proyectos de regasificación afirmó que se encuentran entre 13 y 19 proyectos, asegurando que no pretenden imponer estos planes, con lo cual surgió la idea de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG) pueda abrir las subastas por capacidad de confiabilidad para que entren los mejores proyectos, con los menores tiempos y el precio más eficiente.
“La Resolución 40031 donde se adopta el plan de abastecimiento de gas natural, ahí precisamente se ha hablado acerca de 12 proyectos, que es precisamente para utilizar la infraestructura de importación, o que no se utilice por el grupo térmico, y que podamos destinarla para la demanda”, expresó.
En el marco del congreso, también propuso una alianza entre todos los sectores del sistema con la finalidad de tener un plan para el próximo gobierno y que este pueda enfrentar El Niño.
Por otro lado, Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas y también de la Junta Directiva de Naturgas, manifestó que la inversión privada y los incentivos de una economía de mercado al interior del sector energético han potenciado a la industria, en lugar de mecanismos de estatización.
Rojas dijo que la estatización, en lugar de una economía de mercado al interior de la industria gasífera, aumentaría los niveles de pobreza energética y desincentivaría la prestación óptima del servicio.
“Un hogar que migre de leña y carbón a gas natural reduce significativamente su gasto energético entre 30 % y 50 % en muchos casos, mejora la salud, el tiempo y la calidad de vida, especialmente de las mujeres, los niños y los adultos mayores. El gas natural masivo ha sido y sigue siendo una de las políticas sociales más efectivas de Colombia. Por eso, cuando hablamos de modelos de industria, no hablamos de tecnología, hablamos de lo que millones de familias podrían ganar o perder”, expresó.
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Incluso le expresó al ministro de Minas y Energía que el mercado necesita lineamientos de política pública integrados y no proyectos que estén pensados únicamente en segmentos del mercado.
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