Estas son algunas de las técnicas que pueden utilizar empresas y hogares para reducir tarifas de energía eléctrica

Un posible fenómeno de El Niño hacia finales de 2026, la escasez de petróleo, el aumento en la importación de gas y un sistema eléctrico que requiere mayor infraestructura son algunos de los retos que enfrenta el sector energético. Este sistema tiene como objetivo proporcionar a hogares y empresas la energía necesaria para desarrollar sus actividades más básicas.
Ante la incertidumbre por estos desafíos, es posible que tanto hogares como empresas comiencen a pensar en estrategias para reducir su consumo de energía.
En la práctica, las técnicas de ahorro varían entre los hogares y las empresas, aunque existen algunas medidas que pueden aplicarse en ambos casos. Por ejemplo, se pueden instalar sensores de movimiento para iluminar áreas comunes, fomentar el uso de transporte compartido o de medios más sostenibles, e invertir en energías renovables para el abastecimiento eléctrico.
En el caso de las empresas, la compañía Klik Energy recomendó apagar las luces de las oficinas cuando no haya actividad y dejar encendidas únicamente las necesarias por razones de seguridad. También sugirió establecer políticas de apagado de equipos al finalizar la jornada laboral y promover el teletrabajo para disminuir el gasto energético asociado a la iluminación o al uso de aire acondicionado en las instalaciones. Otra opción es fijar metas internas de reducción en el consumo eléctrico.
Para la industria, las recomendaciones incluyen optimizar los procesos productivos para reducir el tiempo de funcionamiento de la maquinaria, incorporar tecnologías que permitan minimizar el consumo de energía y explorar la participación en programas de eficiencia energética impulsados desde la política pública.
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En los hogares, algunas de las medidas más comunes son desconectar los electrodomésticos cuando se sale de viaje, evitar dejar cargadores conectados cuando no se utilizan, reducir el tiempo de baño si se cuenta con ducha eléctrica y usar bombillas LED. En zonas con altas temperaturas, también se puede disminuir el uso del aire acondicionado aprovechando la ventilación natural del hogar.
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