La Feria EVA regresa por noveno año consecutivo para consolidarse como una plataforma creativa para los emprendimientos. El evento tendrá lugar los fines de semana del 30 de abril al 3 de mayo y del 7 al 10 de mayo, y contará con la participación de más de 520 marcas.
Como parte de su ADN, EVA busca impulsarse como un ecosistema de retail experiencial que integra marca, experiencia y conversión, redefiniendo la forma en que las personas descubren, interactúan y compran.
En esta edición, los visitantes podrán encontrar moda, accesorios, joyería, wellness, gastronomía y diseño, convirtiéndose en un recorrido imperdible por lo mejor del talento local. Además, podrán perderse entre tiendas, casitas y cafés en un ambiente que invita a descubrir, conectar y disfrutar.
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El concepto en esta oportunidad gira en torno a la transformación, inspirado en la primavera y en una estética de elegancia francesa, con flores, pájaros y luz que evocan nuevos comienzos y acompañan el renacer de cada marca que hace parte de EVA.
Como parte de su agenda cultural, la programación musical incluirá más de 40 artistas y agrupaciones como: Isa Roldani, Famuska, Bijao, Dixiebop, Saudage, Lyanna Cadil, Charlotte, Lunale, Camilo Pombo, Sylvanna, Juanita Osejo de géneros como jazz, blues, boleros, música clásica y sonidos del mundo.
El evento se llevará a cabo en el Parque de la 93 y la Esquina 94, con entrada libre.