Estos son los precios de las boletas para el Festival Estéreo Picnic 2026

Del 20 al 22 de marzo de 2026, se llevará a cabo la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic (FEP), uno de los eventos musicales más importantes del país y la región. El evento volverá a realizarse en el parque Simón Bolívar, en Bogotá.
Por décimo segunda vez, el Grupo Aval se suma a la preventa exclusiva para sus clientes, aunque por ahora no se conoce quiénes serán los artistas. Hasta el 23 de agosto de 2025 o hasta agotar existencias estará disponible la preventa para quienes sean usuarios de los bancos Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas y la billetera digital dale!.
Luego del 23 de agosto, la preventa estará disponible para todos los medios de pago. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketmaster.
“Un lugar donde el pasado y el futuro se cruzan en el escenario para darnos ese instante que lo cambia todo. Esta XV edición es una invitación a mirar hacia adentro y a seguir creyendo: en la música, en la comunidad, en la magia de estar presentes”, indicaron los organizadores del FEP.
Los precios
Desde el 23 de agosto a las 10 a.m. se habilitará la venta general. De acuerdo con la página de Ticketmaster, los precios para el Festival Estéreo Picnic 2026 quedaron así:
Combo general – etapa 1: $961.000
Combo general – etapa 2: $1.081.000
Combo VIP – etapa 1: $2.765.000
Combo VIP – etapa 2: $2.885.000
Combo zona de menores: $840.000
Por ahora, la venta de boletas solo se está haciendo en combo (para los tres días de evento), por lo que las entradas por día aún no están disponibles.