FIFA anuncia boletas muy baratas para ver a esta selección sudamericana en el Mundial 2026: podrían agotarse en minutos

Los precios oficiales de las boletas para el partido de repechaje rumbo al Mundial 2026 entre Bolivia y Surinam fueron anunciados por la Federación Boliviana de Fútbol y sorprenden por su bajo costo comparado con otros eventos mundialistas. Las entradas para el duelo del 26 de marzo en Monterrey arrancan desde US$11,63 mientras que para una eventual final del repechaje, programada para el 31 de marzo, el precio mínimo será de US$17,44.
La serie de repechaje se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, México, como parte de los duelos que definirán las últimas plazas disponibles para la Copa Mundial de la FIFA, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes. En estos encuentros también compiten Irak, Congo, Jamaica y Nueva Caledonia por dos de los cuatro últimos cupos del torneo.
La venta de entradas se realizará de forma exclusiva a través de la plataforma oficial habilitada por FIFA, según el comunicado de la Federación Boliviana.
Comparación con precios del Mundial 2026
La diferencia entre los precios del repechaje y los del Mundial 2026 es considerable. En fases de venta del torneo principal, las boletas más baratos para partidos en fase de grupos parten de aproximadamente US$60, muy por encima de los valores anunciados para los repechajes.
Las entradas para los repechajes intercontinentales son parte del proceso clasificatorio y no se encuadran dentro del paquete de boletos generales del Mundial, que se venden en fases específicas gestionadas por FIFA y por medio de un FIFA ID para los compradores. Esta estructura de venta oficial busca garantizar transparencia, aunque también ha generado críticas por la alta demanda y los costos elevados en otras fases del Mundial.
Mientras una boleta de entrada al repechaje cuesta menos de US$20, la FIFA ha establecido precios para el Mundial 2026 que comienzan en alrededor de US$60 para los partidos regulares, y pueden llegar a más de US$6.000 en encuentros de fase final o con paquetes especiales de hospitalidad.
La divulgación de estos precios ha generado reacciones entre aficionados, especialmente entre los seguidores de la selección boliviana, que ve en esta instancia una oportunidad histórica para regresar a una Copa del Mundo tras 32 años de ausencia. La accesibilidad de los precios podría aumentar la presencia de seguidores en el Estadio BBVA, donde se espera una afluencia significativa de hinchas sudamericanos.