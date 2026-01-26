FIFA define la sede de la Selección Colombia para el Mundial 2026

La FIFA confirmó a Guadalajara como sede de concentración de la Selección Colombia para la Copa Mundial de 2026. La decisión se tomó tras una visita técnica de la Federación Colombiana de Fútbol y del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, que evaluó varias ciudades de México. La capital del estado de Jalisco obtuvo la calificación más alta por infraestructura deportiva, conectividad aérea y logística urbana.
Colombia jugará dos de sus tres partidos de la fase de grupos fuera de Guadalajara, pero tendrá allí su base operativa. El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México; el segundo partido, el 23 de junio, se disputará en Guadalajara ante el ganador del repechaje intercontinental; y el cierre del grupo K será el 27 de junio frente a Portugal en Miami. La sede mexicana permitirá reducir tiempos de desplazamiento y facilitar la recuperación física entre partidos.
Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México, con un área metropolitana de más de 5 millones de habitantes. Cuenta con tren ligero, red integrada de autobuses y el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, uno de los tres con mayor tráfico del país. Desde allí, el vuelo a Ciudad de México toma cerca de 90 minutos y a Miami poco más de tres horas y media, un factor clave en un Mundial que se disputará en tres países.
La planificación de Colombia incluye una concentración previa en Bogotá, para adaptación a la altura, antes del traslado definitivo a México. Así lo confirmó el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, quien señaló que el calendario contempla cargas livianas tras la llegada de los jugadores desde sus clubes y un seguimiento médico permanente en los meses previos al torneo.
Academia AGA de Atlas, el centro de operaciones de Colombia
Los entrenamientos se realizarán en la Academia AGA de Atlas FC, ubicada en Zapopan. El complejo fue inaugurado en septiembre de 2023 y ocupa un terreno de 6,6 hectáreas, con 8.500 metros cuadrados construidos. Dispone de seis canchas profesionales (cuatro de césped natural y dos sintéticas), centros de medicina deportiva, áreas de rehabilitación y espacios residenciales para jugadores.
Uno de los diferenciales del lugar es su modelo integral. Dentro del complejo operan instalaciones académicas, residencias, pabellón exclusivo para fútbol femenino y sistemas de sostenibilidad que cubren hasta el 30 % del consumo energético con paneles solares. Su diseño arquitectónico ha sido reconocido en premios internacionales y bienales nacionales en México, un hecho poco común para centros de entrenamiento deportivo en América Latina.
La FIFA informó que la preventa de entradas superó los 500 millones de solicitudes desde los 211 países afiliados, con alta demanda desde Colombia. Como dato llamativo, el país vuelve a un Mundial tras ocho años de ausencia, lo que explica el volumen de interés, pese a los altos precios de la boletería.