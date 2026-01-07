Mundial 2026 El deporte en negocios Valora Sports

FIFA suma a Marriott Bonvoy como socio hotelero oficial del Mundial 2026: Así beneficiará a los aficionados

El acuerdo incluye también una alianza operativa con Visa, aliado de la FIFA, con el objetivo de desarrollar experiencias comerciales integradas.

Por: -
FIFA suma a Marriott Bonvoy como socio hotelero oficial del Mundial 2026
FIFA suma a Marriott Bonvoy como socio hotelero oficial. Imagen: FIFA

Compártelo en:

La Copa tendrá una estructura hotelera reforzada gracias al acuerdo entre FIFA y Marriott Bonvoy, que se convierte en Promotor Oficial de Hoteles del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El evento espera más de 6 millones de aficionados en los estadios y una audiencia superior a los 6.000 millones de personas, según la FIFA. El campeonato reunirá a 48 selecciones, con 104 partidos distribuidos en 16 ciudades entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, lo que exige una oferta logística amplia, organizada y capaz de sostener una movilidad internacional sin precedentes.

Marriott Bonvoy cuenta con más de 30 marcas hoteleras y presencia en 143 países y territorios. Esto permitirá atender a hinchas de diferentes perfiles económicos, desde lujo hasta gamas premium y selectas. La compañía planea ofrecer paquetes exclusivos, estadías inmersivas y experiencias especiales a través de Marriott Bonvoy Moments.

Además, los huéspedes y miembros del programa de fidelidad tendrán acceso a beneficios adicionales vinculados con el torneo, en un modelo que combina turismo, entretenimiento y deporte.

Estos son los documentos que se necesitan para ir al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y 104 partidos. Imagen: Adidas/Cancillería

El acuerdo incluye también una alianza operativa con Visa, socio de la FIFA, con el objetivo de desarrollar experiencias comerciales integradas y activaciones vinculadas al evento. Según la propia FIFA, este tipo de alianzas busca fortalecer no solo el espectáculo deportivo, sino también la infraestructura de servicios para los millones de viajeros que se desplazarán entre las sedes.

Marriott Bonvoy y FIFA fortalecen el turismo deportivo

La incorporación de Marriott Bonvoy al grupo de socios del Mundial 2026 se suma a la estrategia de la FIFA para asegurar servicios clave en un torneo que marcará un nuevo formato competitivo y de movilidad. La red hotelera ofrecerá soporte directo a visitantes internacionales, impulsando la industria hotelera norteamericana en ciudades que recibirán partidos durante más de un mes.

En eventos anteriores, como los Mundiales 2018 y 2022, estudios de entidades deportivas y consultoras internacionales estimaron impactos económicos multimillonarios para las ciudades sede. Aunque no se revelaron cifras oficiales de esta alianza, el acuerdo se proyecta como uno de los pilares del componente turístico del torneo.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, el primero con 104 partidos y el primero organizado por tres países en simultáneo en Norteamérica. La última vez que la región albergó una Copa del Mundo fue en 1994, en Estados Unidos. En esa edición, la asistencia acumulada superó los 3,5 millones de espectadores. Para 2026, la expectativa duplica esa cifra por el aumento de partidos y sedes.

Esta podría ser una opción muy barata para viajar al Mundial 2026 y ver a la Selección Colombia
Marriott Bonvoy cuenta con más de 30 marcas hoteleras y presencia en 143 países y territorios. Imagen: Página web oficial FIFA

Además de hospedaje, Marriott Bonvoy anunció la creación de experiencias inmersivas para conectar a los aficionados con las ciudades anfitrionas, promoviendo consumo local y fortaleciendo el turismo interno en los países sede.

Recomendado: Se disparan las búsquedas por alojamientos para ver a Colombia en el Mundial 2026

Para la FIFA, según declaró su secretario general Mattias Grafström, el acuerdo garantiza a millones de hinchas “excelentes opciones hoteleras” y una experiencia integral antes, durante y después de cada partido.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Mundial 2026
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar