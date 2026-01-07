FIFA suma a Marriott Bonvoy como socio hotelero oficial del Mundial 2026: Así beneficiará a los aficionados

La Copa Mundial 2026 tendrá una estructura hotelera reforzada gracias al acuerdo entre FIFA y Marriott Bonvoy, que se convierte en Promotor Oficial de Hoteles del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El evento espera más de 6 millones de aficionados en los estadios y una audiencia superior a los 6.000 millones de personas, según la FIFA. El campeonato reunirá a 48 selecciones, con 104 partidos distribuidos en 16 ciudades entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, lo que exige una oferta logística amplia, organizada y capaz de sostener una movilidad internacional sin precedentes.
Marriott Bonvoy cuenta con más de 30 marcas hoteleras y presencia en 143 países y territorios. Esto permitirá atender a hinchas de diferentes perfiles económicos, desde lujo hasta gamas premium y selectas. La compañía planea ofrecer paquetes exclusivos, estadías inmersivas y experiencias especiales a través de Marriott Bonvoy Moments.
Además, los huéspedes y miembros del programa de fidelidad tendrán acceso a beneficios adicionales vinculados con el torneo, en un modelo que combina turismo, entretenimiento y deporte.
El acuerdo incluye también una alianza operativa con Visa, socio de la FIFA, con el objetivo de desarrollar experiencias comerciales integradas y activaciones vinculadas al evento. Según la propia FIFA, este tipo de alianzas busca fortalecer no solo el espectáculo deportivo, sino también la infraestructura de servicios para los millones de viajeros que se desplazarán entre las sedes.
Marriott Bonvoy y FIFA fortalecen el turismo deportivo
La incorporación de Marriott Bonvoy al grupo de socios del Mundial 2026 se suma a la estrategia de la FIFA para asegurar servicios clave en un torneo que marcará un nuevo formato competitivo y de movilidad. La red hotelera ofrecerá soporte directo a visitantes internacionales, impulsando la industria hotelera norteamericana en ciudades que recibirán partidos durante más de un mes.
En eventos anteriores, como los Mundiales 2018 y 2022, estudios de entidades deportivas y consultoras internacionales estimaron impactos económicos multimillonarios para las ciudades sede. Aunque no se revelaron cifras oficiales de esta alianza, el acuerdo se proyecta como uno de los pilares del componente turístico del torneo.
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, el primero con 104 partidos y el primero organizado por tres países en simultáneo en Norteamérica. La última vez que la región albergó una Copa del Mundo fue en 1994, en Estados Unidos. En esa edición, la asistencia acumulada superó los 3,5 millones de espectadores. Para 2026, la expectativa duplica esa cifra por el aumento de partidos y sedes.
Además de hospedaje, Marriott Bonvoy anunció la creación de experiencias inmersivas para conectar a los aficionados con las ciudades anfitrionas, promoviendo consumo local y fortaleciendo el turismo interno en los países sede.
Recomendado: Se disparan las búsquedas por alojamientos para ver a Colombia en el Mundial 2026
Para la FIFA, según declaró su secretario general Mattias Grafström, el acuerdo garantiza a millones de hinchas “excelentes opciones hoteleras” y una experiencia integral antes, durante y después de cada partido.