Fincaraiz.com.co, bajo investigación de su matriz por aparente malversación de fondos

Frontier Digital Ventures (FDV), fondo de inversión multinacional con presencia en más de 16 países, que tiene a Colombia en su portafolio, adelanta una investigación, precisamente, contra su negocio en el país.
La firma de inversión solicitó la suspensión de la negociación de sus acciones en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) mientras realiza una indagación por presunta malversación de fondos en su filial colombiana, Fincaraíz.
De acuerdo con lo informado por la ASX, “la negociación de los valores de Frontier Digital Ventures Limited se suspenderá a petición de FDV, a la espera de su anuncio”.
“Salvo que la ASX decida lo contrario, la negociación de los valores permanecerá suspendida hasta la fecha que ocurra primero: el inicio de la negociación normal el miércoles 20 de agosto de 2025 o la publicación del anuncio al mercado”, dice la bolsa australiana.
Los motivos para investigar fincaraiz.com.co
El portal, que fue adquirido por Frontier Digital Ventures Limited en 2020, es investigado por una presunta malversación de fondos que fue descubierta durante el fin de semana.
“En este momento, el monto total de la presunta malversación asciende a aproximadamente US$430.000. La compañía está investigando a fondo estos asuntos”, dice la solicitud de FDV ante la Bolsa de Valores de Australia.
En 2024, Fincaraiz.com.co, cerró con más de 87 millones de visitas y 725 millones de páginas vistas para comprar o arrendar propiedades, de acuerdo información de la compañía.
Antes de pasar a manos de FDV, Fincaraíz pertenecía a Adevinta, un grupo noruego de anuncios clasificados online y defensor del comercio sostenible en Europa y el resto del mundo.