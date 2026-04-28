Fincomercio prevé crecer a 800.000 asociados; quiere fortalecer líneas de préstamos y entrar en crédito hipotecario

Gloria Gutiérrez, gerente comercial de Fincomercio, entregó un balance positivo de la gestión 2025 y reveló metas ambiciosas para 2026. La cooperativa cerró el año pasado con excedentes superiores a los $6.500 millones, una cifra que evidencia la reactivación tras el estancamiento posterior a la pandemia. «El año pasado fue mucho más dinámico», afirmó Gutiérrez.
En términos de impacto social, Fincomercio superó los 600.000 asociados, lo que, al multiplicar por cada núcleo familiar de cuatro personas, equivale a beneficiar a más de 1,2 millones de colombianos.
Además, los activos totales superaron el billón de pesos, con un 85 % concentrado en cartera, lo que refleja una operación financiera de alto movimiento.
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Pensionados, el segmento de mayor foco
Uno de los datos más llamativos es el crecimiento del segmento de pensionados, que representa el mayor rubro de participación. Fincomercio trabaja con más de 15 pagadurías y ha desarrollado una estrategia que va más allá del crédito: actividades sociales como tardes de café, bingos y encuentros generan un crecimiento orgánico. «El pensionado refiere más pensionados», destacó Gutiérrez.
Le siguen los créditos de consumo y libre inversión para empleados y empresas, y una línea educativa que cerró con $33.000 millones en cartera. También hay participaciones en crédito para taxis y agro, este último visto como un foco de negocio clave para diversificar el riesgo.
Vinculación empresarial: más ágil y con propósito
Fincomercio trabaja con más de 1.300 empresas, desde gigantes como Belestar, Zara o el Grupo Aval, hasta firmas de apenas 30 empleados.
La vinculación es sencilla, dijo la ejecutiva: a través del correo [email protected]. La propuesta de valor para las empresas es clara: descargar al área de gestión humana, ofreciendo créditos, ahorros y seguros a los empleados, mientras el empresario se concentra en su negocio principal.
«Lo más importante no es que se vinculen muchas empresas, sino que el concepto de solidaridad y acompañamiento funcione en llave con la gerencia», explicó Gutiérrez.
Tasas reguladas y educación financiera
Al ser una cooperativa, Fincomercio se rige por las tasas del Banco de la República. Los créditos educativos pueden tener tasas desde el 1,4 % mensual, mientras que los respaldados con ahorros del asociado llegan al 1,1 %. La cooperativa prioriza la educación financiera y el análisis de capacidad de pago.
En inversiones, los CDATs se pueden abrir desde $500.000 hasta topes de $11.000 millones para personas naturales y $15.000 millones para empresas, con una atomización que garantiza gobernanza.
Metas 2026: digitalización y mayor inclusión
Para 2026, Fincomercio proyecta excedentes netos superiores a los $8.500 millones y atender 800.000 asociados. La estrategia se apalanca en la digitalización: hoy el 70 % de los asociados tiene menos de 35 años, y la vinculación ya es 100 % digital. Sin embargo, los créditos agro y micro siguen siendo costosos por los desplazamientos físicos. «Queremos virtualizarlos», afirmó Gutiérrez.
Las metas de crecimiento son ambiciosas: 8,6 % en cartera, 5 % en asociados y 7 % en captaciones, con una colocación mensual objetivo de $46.000 millones. Actualmente, el 50 % de las operaciones son físicas, el 21 % virtuales y el resto totalmente digitales. La meta a tres años es que el 30 % sea digital puro.
Además, la cooperativa retomará el crédito hipotecario con un valor agregado: seguros más competitivos y subsidios en escrituración, incluyendo mejora de vivienda rural.
«La masa nuestra está en estratos 1, 2 y 3. Eso requiere una alfabetización digital fuerte, pero la tecnología es el camino», concluyó Gutiérrez.
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