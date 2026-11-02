Esta fintech llega a la Bolsa de Colombia como emisor de CDT; busca sumar recursos para entregar créditos

Los ahorradores colombianos tendrán una nueva alternativa para invertir en CDT a través del mercado de capitales. KOA Compañía de Financiamiento se incorporó a la Bolsa de Colombia como emisor de estos títulos, una decisión con la que busca fortalecer su capacidad de captación y ampliar los recursos disponibles para financiar créditos.
La llegada a la bolsa se produce un año después del lanzamiento de los CDT al público. En ese periodo, la compañía superó los 18.000 clientes y los 28.500 certificados abiertos. Para 2026, tiene como meta captar más de $400.000 millones mediante este producto.
Uno de los aspectos de su oferta es que los CDT pueden abrirse desde $250.000, mediante un proceso completamente digital y sin necesidad de tener una cuenta de ahorros en KOA. Los recursos pueden transferirse desde otra entidad financiera a través de PSE, lo que permite realizar la operación sin trasladar previamente los ahorros a una cuenta de la compañía.
Además, los títulos son administrados y custodiados electrónicamente por el Depósito Centralizado de Valores (Deceval) y cuentan con la cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín hasta por $50 millones por persona.
KOA busca ampliar su capacidad de financiación
La incorporación como emisor en la Bolsa de Colombia también tiene implicaciones para la operación de KOA. Los recursos que capta mediante los CDT son utilizados para financiar sus soluciones de crédito y ampliar el acceso a financiación formal.
La compañía busca atender, entre otros segmentos, a la población silver y a personas de menores ingresos, incluidos los estratos 1 y 2. De esta manera, su estrategia de captación está vinculada con el crecimiento de su cartera de crédito y con la atención de segmentos que pueden tener barreras para acceder al sistema financiero.
Lina Galindo, CEO de KOA, señaló que la incorporación a la bolsa fortalece la capacidad de captación de la entidad y le permite continuar desarrollando soluciones de crédito.
«Esta nueva etapa como emisores de CDT nos permite seguir avanzando en un propósito claro: hacer que el ahorro y la inversión sean más accesibles para los colombianos con productos financieros cada vez más simples, digitales y accesibles para los colombianos. Además, de fortalecer nuestra capacidad de captación para continuar desarrollando soluciones de crédito y ampliar las oportunidades de acceso al sistema financiero formal», comentó.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Colombia, destacó que la llegada de nuevos emisores amplía las posibilidades de transformar el ahorro en financiación. “La llegada de KOA a bvc fortalece ese propósito: abre oportunidades para los inversionistas y contribuye a que más colombianos accedan a crédito formal».